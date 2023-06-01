Браим Диас вернется в Реал по окончанию сезона. Он заменит Асенсио

Полузащитник "Милана" Браим Диас вернется в "Реал" по окончанию срока аренды в конце сезона. "Россонери" заинтересованы в выкупе игрока, но "Мадрид" видит в нем замену Марко Асенсио.

Контракт Асенисо истекает 30-го июня. При этом Диас более разноплановый и может сыграть как на фланге атаки, так и в полузащите.

В клубе также рассматривают возможность продления контракта с Диасом до лета 2027-го. Его текущее соглашение рассчитано до 2025-го.

В этом сезоне Диас провел за "Милан" 44 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает 23-летнего испанца в 20 миллионов евро.