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Браим Диас вернется в Реал по окончанию сезона. Он заменит Асенсио

Испания
(1 голосов)

Диас более разносторонний игрок

Браим Диас вернется в Реал по окончанию сезона. Он заменит Асенсио

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Полузащитник "Милана" Браим Диас вернется в "Реал" по окончанию срока аренды в конце сезона. "Россонери" заинтересованы в выкупе игрока, но "Мадрид" видит в нем замену Марко Асенсио.

Контракт Асенисо истекает 30-го июня. При этом Диас более разноплановый и может сыграть как на фланге атаки, так и в полузащите.

В клубе также рассматривают возможность продления контракта с Диасом до лета 2027-го. Его текущее соглашение рассчитано до 2025-го.

В этом сезоне Диас провел за "Милан" 44 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оцеинвает 23-летнего испанца в 20 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Марко Асенсио Браим Диас
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Источник:
relevo.com

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Комментарии (1)
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БюроСтавокЮтуб (Киев)
01.06.2023 в 18:57
Асенцио там или Ньюкасл или Астон вилла,там Унаи Емери работает, А Диас он более на замену Модричу
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