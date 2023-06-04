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Примера. Мальорка напоследок покуражилась, Ла Реал победил Севилью (обновляется)
Кратко о нетоповых матчах финального тура Ла Лиги-2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
38-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 2:1
Голы: Браис Мендес, 27, Шо, 73 - Ламела, 77
38-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Райо Вальекано" - 3:0
Голы: Мурики, 50, Копете, 71, Анхель, 90+3
38-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Хетафе" -
Начало в 22:00
38-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Кадис" -
Начало в 22:00
38-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Альмерия" -
Начало в 22:00
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