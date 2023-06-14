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Кроос прокомментировал переход Беллингема: У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру
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Фото: Getty Images/Lukas Schulze
Тони Кроос критически высказался по поводу перехода Джуда Беллингема в "Реал" за более чем 103 миллиона евро. Он сравнил переход полузащитника дортмундской "Боруссии" с переходом Эдена Азара в 2019-м.
"Трансфер за 103 млн евро? У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги.
Оглядываясь назад, думаю, все скажут, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно", – сказал полузащитниК "Реала".
Напомним, что Азар пришел в "Реал" из "Челси" за 115 миллионов евро летом 2019-го. Игрок приходил в статусе лучшего футболиста АПЛ и одного из лучших нападающих мира. В итоге в мае этого года стало известно, что "Реал" расторгает контракт с Эденом. Игрок получал слишком большую зарплату, учитывая низкий уровень выступлений.
"Реал" подписал Джуда Беллингема за 103 миллиона евро + бонусную часть. Полузащитнку всего 19 лет.
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