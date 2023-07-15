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Реал отдал защитника в аренду Гранаде

Испания
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Хесус Вальехо поехал в поисках практики

Реал отдал защитника в аренду Гранаде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

Новина українською

"Реал" отдал центрального защитника Хесуса Вальехо "Гранаде" на правах годичной аренды.

26-летний стоппер уже выступал за "Насридов" в арендах в 2020-21 годах, после чего вернулся в Мадрид, но безуспешно. В минувшем сезоне Вальехо набегал лишь 88 минут в 4 матчах за первую команду.

Для Хесуса это уже норма. Он принадлежит "Сливочным" с 2015 года, и все это время либо находится в арендах, либо сидит.

Контракт Вальехо с "Реалом" истечет через два года - летом 2025-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада Хесус Вальехо
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