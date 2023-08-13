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Барселона зарегистрировала Гюндогана и Ромеу

Испания
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Скоро будут оформлены и другие игроки

Барселона зарегистрировала Гюндогана и Ромеу

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" зарегистрировала новичков команды Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу. Также прошли регистрацию в Ла Лиге Серхи Роберто и Абде.

Ожидают оформление в испанской лиге Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджиньо Дест, Иньяки Пенья и Алехандро Бальде.

Как известно, "сине-гранатовые" имеют возможность зарегистрировать игроков за пять минут до начала своего первого матча, после чего эти футболисты смогут играть в поединке с "Хетафе".

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В статье: Барселона Илкай Гюндоган Ориоль Ромеу
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Источник:
Mundo Deportivo

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