Барселона зарегистрировала Гюндогана и Ромеу

"Барселона" зарегистрировала новичков команды Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу. Также прошли регистрацию в Ла Лиге Серхи Роберто и Абде.

Ожидают оформление в испанской лиге Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджиньо Дест, Иньяки Пенья и Алехандро Бальде.

Как известно, "сине-гранатовые" имеют возможность зарегистрировать игроков за пять минут до начала своего первого матча, после чего эти футболисты смогут играть в поединке с "Хетафе".