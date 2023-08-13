Испания
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Барселона зарегистрировала Гюндогана и Ромеу
Скоро будут оформлены и другие игроки
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" зарегистрировала новичков команды Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу. Также прошли регистрацию в Ла Лиге Серхи Роберто и Абде.
Ожидают оформление в испанской лиге Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджиньо Дест, Иньяки Пенья и Алехандро Бальде.
Как известно, "сине-гранатовые" имеют возможность зарегистрировать игроков за пять минут до начала своего первого матча, после чего эти футболисты смогут играть в поединке с "Хетафе".
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Источник:Mundo Deportivo
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