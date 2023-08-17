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Ансу Фати остается в Барселоне. Вингер хочет завоевать доверие Хави

Испания
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Фати собирается заслужить доверие главного тренера

Ансу Фати остается в Барселоне. Вингер хочет завоевать доверие Хави

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати не собирается покидать каталонский клуб в это трансферное окно, несмотря на слухи об обратном, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 20-летний полузащитник не изменил мнения о будущем, даже несмотря на то, что в матче 1-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (0:0) он отыграл всего 11 минут. Ансу планирует усердно работать и собирается заслужить доверие главного тренера сине-гранатовых Хави.

20-летний Фати в "Барселоне" с 2012 года. В 109 матчах за основной состав сине-гранатовых футболист забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт вингера продлится до лета 2027 года.

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В статье: Барселона Хави Ансу Фати
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Источник:
mundodeportivo

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