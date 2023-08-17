Реал рассматривает вариант игры с Менди или Карвахалем в центре защиты

Напомним, что центральный защитник "Реала" Эдер Милитао получил травму в матче первого тура Ла Лиги против "Атлетика".

У Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Возвращения бразильца ожидают не раньше весны.

"Реал" рассматривает два сценария, один из вариантов – использовать Ферлана Менди или Дани Карвахаля в качестве центрбека.

Другой вариант – усилить позицию центрального защитника за счет игроков академии. В основной обойме мадридской команды на позицию центрального защитника остались: Алаба, Рюдигер и Начо.