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Реал рассматривает вариант игры с Менди или Карвахалем в центре защиты
Реал в поисках решения проблемы
Getty Images / Global Images Ukraine
Напомним, что центральный защитник "Реала" Эдер Милитао получил травму в матче первого тура Ла Лиги против "Атлетика".
У Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Возвращения бразильца ожидают не раньше весны.
"Реал" рассматривает два сценария, один из вариантов – использовать Ферлана Менди или Дани Карвахаля в качестве центрбека.
Другой вариант – усилить позицию центрального защитника за счет игроков академии. В основной обойме мадридской команды на позицию центрального защитника остались: Алаба, Рюдигер и Начо.
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