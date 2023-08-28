Азар думает над завершением карьеры, а окружение его отговаривает

Эден Азар думает над завершением карьеры. Его предлагали "Марселю", "Лиллю" и "Ницце", но он отказался.

Окружение отговаривает бельгийца завершать карьеру, но пока он не принял окончательного решения.

При этом отмечается, что неделю назад представители Азара общались с турецким топ-клубом. Сам клуб не называется.

"Реал" расторг контракт с Азаром в конце сезона. Он провел в клубе 4 года, сыграв всего 76 матчей, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.