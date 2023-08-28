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Азар думает над завершением карьеры, а окружение его отговаривает

Испания
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Бельгиец отказался вести переговоры с "Ренном", "Марселем" и "Лиллем"

Азар думает над завершением карьеры, а окружение его отговаривает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Эден Азар думает над завершением карьеры. Его предлагали "Марселю", "Лиллю" и "Ницце", но он отказался.

Окружение отговаривает бельгийца завершать карьеру, но пока он не принял окончательного решения.

При этом отмечается, что неделю назад представители Азара общались с турецким топ-клубом. Сам клуб не называется.

"Реал" расторг контракт с Азаром в конце сезона. Он провел в клубе 4 года, сыграв всего 76 матчей, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Эден Азар
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Источник:
footmercato.net

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