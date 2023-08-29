Примера. Атлетико забил 7 голов в дерби Мадрида, первый успех Хетафе

У "Атлетико" прямо сейчас лучшая атака в Ла Лиге - 10 голов в 3 турах. Как вам такое?

И ведь все справедливо - очень разнообразно, быстро атакуют "Матрасники". "Райо", в свою очередь, забыл выйти на матч и совершал простейшие ошибки. Вкупе и вышел разгром.

Гризманна забыли на левом фланге на 2-й минуте - и так счет был открыт.

На 16-й минуте Аридане промахнулся по мячу и дал забить с нескольких метров Депаю - 2:0.

На 36-й минуте "Райо" потерял мяч в центре поля, и де Пауль длинной передачей низом вывел на свидание с вратарем Молину - Науэль тоже не подвел.

В перерыве "Райо" чуть собрался, но хватило взбучки от тренера всего на 20-25 минут; дальше снова начались провалы, за которые "Молний" наказали Льоренте, Корреа и дважды Мората. Все четыре гола словно из тренировки. Исторический разгром.

7 - Today's 7-0 win at Vallecas is Atlético de Madrid's biggest away win in @LaLigaEN history, and only the second time they have scored seven goals in a match in the competition in the 21st century (7-0 v Getafe in 2013).



Historic. pic.twitter.com/D5uUB6cSYn — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2023

Единственная плохая новость для "Матрасников" - травма Мемфиса Депая. Кажется, голландец потянул мышцу - это 3-4 недели без футбола.

В таблице у "Атлетико" после голевой феерии 7 очков - это на уровне "Барсы"; "Реал" же имеет 9. У "Райо" - 6 баллов и веский повод задуматься над самоотдачей. Так, как сегодня, играть нельзя вообще нигде, не только в Ла Лиге.

3-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:7

Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино (Шаваррия, 82) - Унаи Лопес (Сисс, 46), Валентин - Паласон (де Фрутос, 67), Трехо (Нтека, 46), Альваро Гарсия - де Томас (Камельо, 60)

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Витсель, Эрмосо, Карраско (Самуэл Лино, 68) - де Пауль (Льоренте, 68), Барриос (Сеюнджу, 76), Сауль - Гризманн (Корреа, 76), Депай (Мората, 35)

Предупреждения: Паласон, 39, Лежен, 65, Эспино, 81, Балью, 88 - Барриос, 49, Эрмосо, 87

Боевой, изнурительный матч для обеих команд, как обычно на "Колизее".

"Алавес" приехал в пригород Мадрида обороняться, и так тянул время, что еще в первом тайме пасом назад вывел на свои ворота Майораля - тот обыграл вратаря, но попал в штангу.

Еще моменты от того же Борхи, Максимовича, Латасы пошли в середине второго тайма, когда игра чуть раскрылась. Гости ответили на них шансом Абгара после углового - Сория вытащил мяч из угла.

Чисто теоретически счет по такой игре мог открыть кто угодно, но удача улыбнулась "Хета". Это Латаса отборолся и спровоцировал на фол Абгара, а Майораль с пенальти четко развел вратаря и мяч по разным углам.

???? Damián Suárez cumple 1️⃣0️⃣0️⃣ victorias con el Getafe en el fútbol profesional.



Dato de @pedritonumeros pic.twitter.com/s8nXLAyAyD — Getafe Offsider (@GetafeCF_Off) August 28, 2023

Для "Хетафе" это первая победа в сезоне; в таблице у команды Пепе Бордаласа 4 очка. У "Алавеса" в копилке их 3.

3-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Алавес" - 1:0

Гол: Майораль, 84 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте, Митрович (Альдерете, 62), Альварес - Иглесиас (Порту, 71), Максимович, Даконам, Мата (Аленья, 62) - Латаса, Майораль (Анхильери, 90)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар (Марин, 90+2), Седлар, Дуарте - Гевара (де ла Фуэнте, 86), Бенавидес (Бланко, 90+2), Гуриди - Алькаин (Реббах, 86), Кике (Саму, 76), Риоха

Предупреждения: Дуарте, 72 - Абгар, 83, Алькаин, 83