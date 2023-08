Примера. Атлетико забил 7 голов в дерби Мадрида, первый успех Хетафе

У "Атлетико" прямо сейчас лучшая атака в Ла Лиге - 10 голов в 3 турах. Как вам такое?

И ведь все справедливо - очень разнообразно, быстро атакуют "Матрасники". "Райо", в свою очередь, забыл выйти на матч и совершал простейшие ошибки. Вкупе и вышел разгром.

Гризманна забыли на левом фланге на 2-й минуте - и так счет был открыт.

На 16-й минуте Аридане промахнулся по мячу и дал забить с нескольких метров Депаю - 2:0.

На 36-й минуте "Райо" потерял мяч в центре поля, и де Пауль длинной передачей низом вывел на свидание с вратарем Молину - Науэль тоже не подвел.

В перерыве "Райо" чуть собрался, но хватило взбучки от тренера всего на 20-25 минут; дальше снова начались провалы, за которые "Молний" наказали Льоренте, Корреа и дважды Мората. Все четыре гола словно из тренировки. Исторический разгром.

7 - Today's 7-0 win at Vallecas is Atlético de Madrid's biggest away win in @LaLigaEN history, and only the second time they have scored seven goals in a match in the competition in the 21st century (7-0 v Getafe in 2013).



Historic. pic.twitter.com/D5uUB6cSYn