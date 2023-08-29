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Примера. Атлетико забил 7 голов в дерби Мадрида, первый успех Хетафе
Исторический разгрром от команды Эль Чоло
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
У "Атлетико" прямо сейчас лучшая атака в Ла Лиге - 10 голов в 3 турах. Как вам такое?
И ведь все справедливо - очень разнообразно, быстро атакуют "Матрасники". "Райо", в свою очередь, забыл выйти на матч и совершал простейшие ошибки. Вкупе и вышел разгром.
Гризманна забыли на левом фланге на 2-й минуте - и так счет был открыт.
На 16-й минуте Аридане промахнулся по мячу и дал забить с нескольких метров Депаю - 2:0.
На 36-й минуте "Райо" потерял мяч в центре поля, и де Пауль длинной передачей низом вывел на свидание с вратарем Молину - Науэль тоже не подвел.
В перерыве "Райо" чуть собрался, но хватило взбучки от тренера всего на 20-25 минут; дальше снова начались провалы, за которые "Молний" наказали Льоренте, Корреа и дважды Мората. Все четыре гола словно из тренировки. Исторический разгром.
7 - Today's 7-0 win at Vallecas is Atlético de Madrid's biggest away win in @LaLigaEN history, and only the second time they have scored seven goals in a match in the competition in the 21st century (7-0 v Getafe in 2013).— OptaJose (@OptaJose) August 28, 2023
Historic. pic.twitter.com/D5uUB6cSYn
Единственная плохая новость для "Матрасников" - травма Мемфиса Депая. Кажется, голландец потянул мышцу - это 3-4 недели без футбола.
В таблице у "Атлетико" после голевой феерии 7 очков - это на уровне "Барсы"; "Реал" же имеет 9. У "Райо" - 6 баллов и веский повод задуматься над самоотдачей. Так, как сегодня, играть нельзя вообще нигде, не только в Ла Лиге.
3-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:7
Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино (Шаваррия, 82) - Унаи Лопес (Сисс, 46), Валентин - Паласон (де Фрутос, 67), Трехо (Нтека, 46), Альваро Гарсия - де Томас (Камельо, 60)
"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Витсель, Эрмосо, Карраско (Самуэл Лино, 68) - де Пауль (Льоренте, 68), Барриос (Сеюнджу, 76), Сауль - Гризманн (Корреа, 76), Депай (Мората, 35)
Предупреждения: Паласон, 39, Лежен, 65, Эспино, 81, Балью, 88 - Барриос, 49, Эрмосо, 87
Боевой, изнурительный матч для обеих команд, как обычно на "Колизее".
"Алавес" приехал в пригород Мадрида обороняться, и так тянул время, что еще в первом тайме пасом назад вывел на свои ворота Майораля - тот обыграл вратаря, но попал в штангу.
Еще моменты от того же Борхи, Максимовича, Латасы пошли в середине второго тайма, когда игра чуть раскрылась. Гости ответили на них шансом Абгара после углового - Сория вытащил мяч из угла.
Чисто теоретически счет по такой игре мог открыть кто угодно, но удача улыбнулась "Хета". Это Латаса отборолся и спровоцировал на фол Абгара, а Майораль с пенальти четко развел вратаря и мяч по разным углам.
???? Damián Suárez cumple 1️⃣0️⃣0️⃣ victorias con el Getafe en el fútbol profesional.— Getafe Offsider (@GetafeCF_Off) August 28, 2023
Dato de @pedritonumeros pic.twitter.com/s8nXLAyAyD
Для "Хетафе" это первая победа в сезоне; в таблице у команды Пепе Бордаласа 4 очка. У "Алавеса" в копилке их 3.
3-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Алавес" - 1:0
Гол: Майораль, 84 (с пенальти)
"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте, Митрович (Альдерете, 62), Альварес - Иглесиас (Порту, 71), Максимович, Даконам, Мата (Аленья, 62) - Латаса, Майораль (Анхильери, 90)
"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар (Марин, 90+2), Седлар, Дуарте - Гевара (де ла Фуэнте, 86), Бенавидес (Бланко, 90+2), Гуриди - Алькаин (Реббах, 86), Кике (Саму, 76), Риоха
Предупреждения: Дуарте, 72 - Абгар, 83, Алькаин, 83
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