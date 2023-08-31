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Кроос о трансферах в Саудовскую Аравию: Они рассказывают, что играют там в амбициозный футбол, но дело в деньгах
Немец не стал оправдывать даже бывших одноклубников
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал переходы игроков в Саудовскую Аравию. Он считает, что всё дело в деньгах.
"Несоблюдение прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда.
Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.
Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол – но все дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, все стало сложнее", – сказал полузащитник "Реала".
Этим летом очень много футболистов перешли в Саудовскую Аравию. Считается, что страна таким образом готовится к заявке на проведение чемпионата мира в 2030-м году: пытаются отбелить свою репутацию перед футбольной общественностью.
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