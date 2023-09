Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Все, как в прошлом сезоне

"Барселона" не убедила, но, как и в прошлом сезоне, победила на "Эль Садаре" 2:1.

Команда Хави стартовала с удара Френки в штангу, но дальше соперник выровнял игру за счет высокой интенсивности и жесткой, плотной обороны.

"Барса" не понимала, как против нее играть, и только пасовала поперек-назад до первой потери. Гави выпал, Ямаля ожидаемо затоптали; Левандовский при попытках обострить терял мяч.

"Осасуна" могла даже вперед выйти, но тер Штеген парировал удар Ороса с центра штрафной.

Плохой тайм для чемпиона? Конечно. И тут его скрасил внезапным голом после подачи с углового Жуль Кунде. Менее каталонского гола трудно представить, но как же красиво он выпрыгнул!

100 - Gavi will make his 100th appearance for FC Barcelona in all competitions (6 goals and 11 assists), becoming the first player born in 2004 or later to reach the milestone with a team from Europe's top five leagues. Treasure. pic.twitter.com/jYlQtnwfTb

Второй тайм ничего в игре не поменял. "Барса" мучилась и почти не создавала шансов. Удар Левандовского из офсайда, пожалуй, наибольше походил на голевой момент. Жесткий отбор от "Осасуны" работал безотказно, а затем хозяева и подавно забили.

Гол Памплоны - работа могучей левой ноги Чими Авилы. Если вы не видели его онлайн, то поищите обзор, оно того стоит.

Само собой, Хави занервничал; пошли массовые замены. Зря, конечно - Феликс еще не понимает, куда бежать. А вот Левандовский и де Йонг за год уже сыгрались отлично, и на 83-й минуте один подал, а другой заработал пенальти. Классика! И поляк преобразовал ее в гол.

2 - FC Barcelona's last two goals at El Sadar in @LaLigaEN have been headers (Raphinha in November 2022 and Jules Koundé today), having scored this way just one of the previous 25 at Osasuna's venue in the competition.



Resource. pic.twitter.com/8eBQvGFAqm