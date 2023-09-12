Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тер Штеген о возвращении Месси: Это бы было большим преимуществом. Возможно, он ещё вернется в другой роли
В клубе скучают по Лео
фото - FC Inter Miami
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что возвращение Лионеля Месси помогло бы команде. Он считает, что аргентинец ещё может вернуться в клуб.
"Для нас, безусловно, было бы большим преимуществом, если бы Месси вернулся. Возможно, в какой-то момент он вернется в другой роли.
"Барселона" – его клуб, и она всегда будет важной частью его жизни. Многие люди здесь все еще поддерживают с ним контакт.
Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в Майами", – сказал тер Штеген.
Напомним, что Месси мог вернуться в "Барсу" и вел переговоры с клубом, но в последний момент решил уйти в "Интер Майами", где на него оказывалось бы меньшее давление.
Популярное сейчас
- УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией
- Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
- 32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября
- Луис Рубиалес подал в отставку после поцелуя игрока в финале женского ЧМ
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 18:15 Зарубежные Барселона выбрала капитанов после ухода Альбы и Бускетса
- 12:00 Зарубежные Барселона – чемпион. Ее перестройка не завершена, но Хави заслужил право продолжить
- 23:44 Зарубежные Хави в разговоре с Месси: Последнее, что тебе осталось сделать в футболе – это красиво уйти из клуба всей жизни