Тер Штеген о возвращении Месси: Это бы было большим преимуществом. Возможно, он ещё вернется в другой роли

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что возвращение Лионеля Месси помогло бы команде. Он считает, что аргентинец ещё может вернуться в клуб.

"Для нас, безусловно, было бы большим преимуществом, если бы Месси вернулся. Возможно, в какой-то момент он вернется в другой роли.

"Барселона" – его клуб, и она всегда будет важной частью его жизни. Многие люди здесь все еще поддерживают с ним контакт.

Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в Майами", – сказал тер Штеген.

Напомним, что Месси мог вернуться в "Барсу" и вел переговоры с клубом, но в последний момент решил уйти в "Интер Майами", где на него оказывалось бы меньшее давление.