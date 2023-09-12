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Тер Штеген о возвращении Месси: Это бы было большим преимуществом. Возможно, он ещё вернется в другой роли

Испания
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В клубе скучают по Лео

Тер Штеген о возвращении Месси: Это бы было большим преимуществом. Возможно, он ещё вернется в другой роли

фото - FC Inter Miami

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что возвращение Лионеля Месси помогло бы команде. Он считает, что аргентинец ещё может вернуться в клуб.

"Для нас, безусловно, было бы большим преимуществом, если бы Месси вернулся. Возможно, в какой-то момент он вернется в другой роли.

"Барселона" – его клуб, и она всегда будет важной частью его жизни. Многие люди здесь все еще поддерживают с ним контакт.

Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в Майами", – сказал тер Штеген.

Напомним, что Месси мог вернуться в "Барсу" и вел переговоры с клубом, но в последний момент решил уйти в "Интер Майами", где на него оказывалось бы меньшее давление.

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В статье: Лионель Месси Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
mundodeportivo.com

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