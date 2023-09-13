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Карвахаль на ЧМ-2018 сказал официантке, что хочет заняться с ней сексом – экс-переводчик сборной Испании

Испания
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Игрок уже собирается подать в суд

Карвахаль на ЧМ-2018 сказал официантке, что хочет заняться с ней сексом – экс-переводчик сборной Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мексиканец Алекс Пенья работал переводчиком сборной Испании на чемпионате мира 2018 года. Он рассказал в интервью Che América Latina о том, как Дани Карвахаль говорил о сексе с официанткой, а Давид де Хеа провел ночь с одной из девушек.

Примечательно, что видео со словами Пеньи было опубликовано ещё в октябре прошлого года, но не получило широкого распространения.

"Я был на кухне и разговаривал (с официантками), когда подошли Начо Монреаль, Дани Карвахаль и Давид Де Хеа, они попросили меня пригласить их на вечеринку.

Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку", – сказал Пенья.

Также переводчик рассказал, что Давид де Хеа, который на тот момент уже встречался со своей будущей женой, провел ночь с одной из девушек. Других игроков девушки отвергли.

"Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского "Реала", – заявил переводчик.

Карвахаль ответил на публикации в СМИ:

Вся информация, прозвучавшая в прессе в эти дни по мне, абсолютно неправдива. От моего участия в политических партиях до сексуального насилия на чемпионате мира 2018 года в России. Я считаю совершенно грустным и очень деликатным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, предоставляя доверие словам третьих лиц, загрязняя мое имя и честь. Я уже обратился в суд", – заявил игрок мадридского "Реала".

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В статье: Испания Даниэль Карвахаль Чемпионат мира 2018
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Источник:
theobjective.com

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