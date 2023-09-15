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Хави: О продлении моего контракта с Барселоной будет объявлено через несколько дней
Текущий контракт истекает в конце сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, когда будет официально представлена информация о продлении контракта наставника с клубом.
“Я счастлив в “Барсе”, проект продолжается. О продлении моего контракта будет объявлено через несколько дней.
Когда обо мне говорят плохо, я смеюсь, потому что в этом году вы меня много обвиняли, но выходит, что я номинирован на "Лучший тренер года по версии ФИФА", - сказал Хави.
Испанец возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Его текущий договор рассчитан до конца этого сезона. Вместе с "благураной" Хави в роли тренера победил в прошлом розыгрыше чемпионата Испании и завоевал Суперкубок Испании 2023 года.
Marca ранее сообщала, что контракт Хави будет продлен до 2025 года. Зарплата испанца будет увеличена вдвое.
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