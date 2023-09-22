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Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в Реале

Испания
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Легенды недовольны своим статусом

Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в Реале

Getty Images

UA-Футбол
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В этом сезоне Модрич и Кроос потеряли статус игроков основы и нередко появляются на поле со скамейки запасных. Руководство хочет, чтобы Карло Анчелотти больше доверял молодым игрокам и сокращал игровое время Крооса и Модрича, ведь нынешний сезон - ключевой для перестройки и смены поколений в "Реале".

Модрич не доволен статусом "обычного" игрока. Он хочет играть важнейшую роль в команде. С момента начала предсезонки Лука уже несколько раз разговаривал с Анчелотти на эту тему.

Вокруг Крооса сложилась несколько иная ситуация, однако он, как и Модрич, хочет вернуть себе статус незаменимого игрока. В прошлом году он всерьез думал о завершении карьеры, но решил продлить контракт с "Реалом" на год, поскольку надеялся, что продолжит играть решающую роль.

И Модрич, и Кроос хотят вернуть себе статус важнейших игроков полузащиты, несмотря на прогресс молодых игроков. В этом сезоне Модрич сыграл почти вдвое меньше минут, чем на этом же отрезке прошлого сезона - 242 против 406. Аналогичная ситуация и у Крооса - в этом сезоне он провел на поле 278 минут, в прошлом - 438.

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В статье: Тони Кроос Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
relevo

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