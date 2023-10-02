Президент Реала лично извинился перед игроком Жироны за грубый подкат Начо

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес извинился перед футболистом "Жироны" Порту, с которым грубо сыграл защитник "сливочных" Начо Фернандес в прошлом матче Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Нил Сола в своем "твиттере".

По информации источника, Перес лично позвонил испанскому игроку "Жироны" и попросил прощения за грубую игру Начо. Подчеркивается, что сейчас у Порту наблюдаются небольшие проблемы с бедром, но в целом футболист чувствует себя хорошо.

Напомним, Фернандес совершил грубый подкат с высоко задранной ногой, ударив Порту почти по колену в матче 8-го тура чемпионата Испании, за что получил красную карточку.