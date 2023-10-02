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Президент Реала лично извинился перед игроком Жироны за грубый подкат Начо
Перес позвонил испанскому игроку
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес извинился перед футболистом "Жироны" Порту, с которым грубо сыграл защитник "сливочных" Начо Фернандес в прошлом матче Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Нил Сола в своем "твиттере".
По информации источника, Перес лично позвонил испанскому игроку "Жироны" и попросил прощения за грубую игру Начо. Подчеркивается, что сейчас у Порту наблюдаются небольшие проблемы с бедром, но в целом футболист чувствует себя хорошо.
Напомним, Фернандес совершил грубый подкат с высоко задранной ногой, ударив Порту почти по колену в матче 8-го тура чемпионата Испании, за что получил красную карточку.
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