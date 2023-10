Дело Негрейры под микроскопом: как Барса оказалась на грани из-за коррупционного скандала

С чего все началось?

28 апреля 2022 года налоговики заметили странные платежи в финансовых отчетах "Барселоны" за 2016-18 годы.

Так, за этот период клуб уплатил 1,4 млн евро развлекательным компаниям DASNIL и NILSAT, принадлежавшим тогдашнему вице-президенту судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. За что высылали деньги – неясно.

Налоговая заинтересовалась, копнула глубже и вскоре выяснила, что платить DASNIL "Барселона" начала еще в 2001 году, и суммарно за 17 лет клуб перевел компании 7,3 млн. долларов.

Прекратились транзакции только в 2018-м, и сразу после этого Энрикес Негрейра отправил каталонцам официальное письмо, в котором обещал "устроить скандал, раскрыв без колебаний все нарушения в клубе, если выплаты не возобновятся". Не очень уверенный блеф, который клуб проигнорировал.

FC Barcelona has been charged with bribery in the ‘Negreira Case’.



From 1993-2018, Jose Maria Enriquez Negreira was the vice-president of the RFEF's refereeing committee.



€7.3 million over 17 years were paid to firms owned by Negreira.



The truth always prevails. pic.twitter.com/bkBTk8bsFg — S.A.H ???????? (@IranianRegista) September 28, 2023

В распоряжение El Mundo это письмо вместе с расследованием налоговой попало в феврале 2023-го, и с этого началась публичная фаза "дела Негрейры".

Криков, споров, взаимных обвинений было очень много. Касательно фактов, то El Mundo заметила резкий рост платежей Негрейре во время первой каденции Жоана Лапорты в 2003-10 годах, когда суммы в чеках выросли со 145 тысяч до 573 тысяч евро за сезон.

Далее был допрошен сам Негрейра, заявивший следователям, что "Барса" платила ему "дабы убедиться, что никаких судейских решений не будет принято против нее; то есть, чтобы все было нейтрально".

На основании этих данных прокуратура в марте обвинила "Барселону" как юридическое лицо по статье "продолжающаяся коррупция" в части "спорт". Также уголовные дела возбуждены против Энрикеса Негрейры, его сына Хавьера; экс-президентов "Барсы" Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, а еще экс-директоров Блауграны Альберта Солера и Оскара Грау. Жоан Лапорта в эту компанию не попал, поскольку закон о "спортивной коррупции" в Испании приняли в 2010-м, когда он уже не был президентом клуба.

Javier Teba: “The punishment for the Negreira case ranges from a warning to the relegation to the second division.” pic.twitter.com/cDx0aVkaJT — ♔ BARCA XTRA ♔ (@barcaxtra1) September 25, 2023

Чем ответила "Барселона"?

После недели молчания клуб признал – платежи были.

При этом деньги якобы платились не Энрикесу Негрейри, а его сын Хавьеру, составлявшему для клуба отчеты о судействе. 629 отчетов и 43 видео – по словам Жоана Лапорты, он предъявит суду их все.

То же готов сделать Хавьер Энрикес, который божится, что был внешним консультантом "Барселоны" по вопросам арбитража.

Экс-президент "Барсы" Жозеп Бартомеу идет еще дальше и заявляет, что "не знал о вовлечении в судейский анализ Энрикеса Негрейры". Также он хвалит Хавьера за профессионализм, а расторжение отношений в 2018-м объясняет финансовыми трудностями.

"Спортивный отдел сообщил мне, что мы отказываемся от услуг этой компании для оптимизации затрат и будем анализировать арбитраж собственными силами", - говорит Бартомеу.

Ну, и еще в рамках защиты Жоан Лапорта налил очень много воды. Он "наехал" на Хавьера Тебаса – мол, президент Ла Лиги "не может простить "Барселоне" отказ от контракта с CVC". Также лидер каталонцев залез в историю, чтобы обвинить "Реал" в поддержке фашистов:

"Все эти обвинения исходят из клуба, которому, как мы все знаем, исторически помогали судьи. Клубу, который в свое время считался "клубом режима" и всегда был близок к политической, экономической и спортивной власти. В течение семи десятилетий большинство президентов и должностных лиц судейского комитета были бывшими партнерами, игроками или болельщиками "Реала".

Мадрид, ясно, не смолчал и почти немедленно напомнил "Барселоне", что именно Франко спас для клуба строительство "Камп Ноу". А потом еще и провокационное видео залил себе в YouTube.

Вероятно, того и добивался Лапорта – сместить акцент, ведь оправдания каталонцев неидеальны. Так, в июне 2017-го Негрейра получил 90 тысяч евро за "записи и просмотры матчей сборной Испании", которых на тот момент в году было всего два – товарняк с Францией и отборочная игра в ЧМ-2018 с Израилем. Даже дилетанту ясно, что цена завышена.

Еще одна проблема – интервью экс-тренера Эрнесто Вальверде, где тот говорит, что "не читал ни одного отчета Негрейры и даже не знал об их существовании".

Ну и как быть с тем, что в 2016-18 годах в ворота "Барселоны" не назначили ни одного пенальти в Ла Лиге? 78 матчей без пенальти – такое не объясняется даже доминирующим стилем игры. Для контекста "Реал" за этот же период получил в свои ворота 10 пенальти.

Как отреагировал футбольный мир?

Среди клубов и болельщиков Ла Лиги гнева было больше всего. Плакаты, скандирования, надписи на футболках – все пошло в ход.

Флорентино Перес отказался от встречи с Жоаном Лапортой перед Эль Класико 19 марта, и с тех пор клубы враждуют. Недавно о разрыве "дружбы" с "Барсой" объявила также "Севилья".

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сначала констатировал, что не может наказать каталонцев: "Прошло пять лет с тех пор, как эти выплаты прекратились, а в нашем уставе написано, что мы не трогаем дела, которым больше трех лет".

Впоследствии Тебас, однако, отправил в прокуратуру письмо, которое просил добавить к доказательствам, и это стало его проблемой, ведь вскоре оказалось, что оно не касается дела. Документ нашли в доме покойного экс-директора "Барсы" Жозепа Контрераса, и в нем говорится не о Сандро Роселе, а о бухгалтере Рамоне Роселе, работавшем на семью Контрерасов.

Athletic Bilbao fans threw fake money on the pitch against Barcelona in protest of Barca's corruption charges.

Barcelona have been charged after allegedly paying over €7.3m between 2001 & 2018 to firms owned by Jose Negreira, an ex-vice-president of Spain's referees' committee pic.twitter.com/A5qnDFEedw — EPLSL (@EPLSL) March 13, 2023

Что касается УЕФА, то он допустил "Барселону" к Лиге чемпионов-2023/24, но оставил за собой право в любой момент ее выкинуть, если вина каталонцев станет очевидной.

Mundo Deportivo писала, что Александер Чеферин все еще разгневан Суперлигой, но не рискнул отстранять "Барсу" немедленно, поскольку "дело Негрейры" кажется ему спорным, и в случае победы каталонцев в суде они потребовали бы от УЕФА громадную компенсацию.

Как продвигается следствие?

Удачным его назвать сложно.

У старика Энрикеса Негрейры недавно диагностировали болезнь Альцгеймера, и свидетельствовать он уже не может. А другие, между тем, гнут свою линию.

Еще в сентябре судья Хоакин Агирре Лопес признал – у прокуратуры нет доказательств, что Негрейра платил судьям за влияние на результаты матчей.

Бывший арбитр Итурральде Гонсалес уверен, что их не будет и впредь, поскольку у Негрейры не было такого уровня власти:

"По моему личному опыту, Негрейра не был человеком, который имел связи с официальными лицами матчей. Я встречался с ним только в лагерях, которые RFEF организовала для арбитров в течение сезона. Он играл более институциональную роль. Судейский комитет всегда придерживался президентской модели: был один главный начальник, окружавший себя верными людьми. Негрейра был одним из них и это все".

Между тем, статья "продолжающаяся коррупция" в части спорта предусматривает именно "попытку наперед определить или изменить результат спортивного матча". И с чем здесь идти в суд?

Чтобы улучшить свои шансы, 28 сентября прокуратура выдвинула против "Барселоны" новое обвинение – во взяточничестве. Тогда же офицеры гражданской полиции обыскали штаб-квартиру RFEF – забирали все документы, подписанные Негрейрой.

El Confidencial объясняет, что "взяточничество" - это уголовное правонарушение, не требующее доказательств фальсификации результата. Если будет доказано, что кто-то из клуба предлагал деньги чиновнику за несправедливое решение, то это уже будет взяточничеством. Кроме того, по этой статье более жесткое наказание; "Барса" просто исчезнет, если вину докажут. Но опять-таки все упирается в доказательства, которых мало.

One of the key factors in the Barcelona bribery case could be the legal interpretation of Jose Maria Enriquez Negreira's role.



The Judge, Joaquin Aguirre, is considering that he was a public functionary, whereas Cadena SER hint that Barcelona may be able to argue against that. pic.twitter.com/fxOfDo8SMi — Football España (@footballespana_) October 2, 2023

Тем более, судить в случае чего будут присяжные, а те что-то да слышали о магии Месси, Хави, Иньесты и дрим-тим Гвардиолы.

Чего ждать дальше?

Следствия. Долгого и сложного следствия.

Прокуратура будет пытаться любой ценой наказать "Барсу", которая сейчас нагло и технично выставляет ее идиотами.

Итурральде Гонсалес провел на поле 17 сезонов, и он уверен – человек без опыта арбитража, как Хавьер Энрикес, просто не способен готовить компетентные отчеты о судействе. Именно поэтому для такой работы клубы нанимают бывших арбитров – например, в "Реале" это сейчас делает Карлос Мехия Давила; в "Хетафе" - Мануэль Мехуто Гонсалес и т.д.

"Барселона" платила за что-то другое, но теперь, когда Энрикес Негрейра недееспособен, и его показания юридически ничтожны, это будет почти нереально доказать.

Банкротство? Ликвидация? Понижение в классе? СМИ любят громкие заголовки, но пока это не самый вероятный сценарий.

"Барса" имеет все шансы отбиться, и единственное, чего ей уже точно не избежать – это репутационные потери.