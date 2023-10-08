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Севилья уволила главного тренера
Мендилибара не продержался и года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" объявила об увольнении главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.
62-летний наставник возглавил испанский клуб в мае этого года и смог завоевать седьмую победу в Лиге Европы. Мендилибар продержался у руля севильцев 28 официальных поединков.
"Севилья" неудачно начала сезон, одержав лишь две победы в восьми поединках. Сейчас команда занимает 14 строчку в Ла Лиге.
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Источник:sevillafc.es
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