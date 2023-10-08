Севилья уволила главного тренера

"Севилья" объявила об увольнении главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

62-летний наставник возглавил испанский клуб в мае этого года и смог завоевать седьмую победу в Лиге Европы. Мендилибар продержался у руля севильцев 28 официальных поединков.

"Севилья" неудачно начала сезон, одержав лишь две победы в восьми поединках. Сейчас команда занимает 14 строчку в Ла Лиге.