  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья уволила главного тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья уволила главного тренера

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Мендилибара не продержался и года

Севилья уволила главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" объявила об увольнении главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

62-летний наставник возглавил испанский клуб в мае этого года и смог завоевать седьмую победу в Лиге Европы. Мендилибар продержался у руля севильцев 28 официальных поединков.

"Севилья" неудачно начала сезон, одержав лишь две победы в восьми поединках. Сейчас команда занимает 14 строчку в Ла Лиге.

По теме
yellow-arrow
Жирона на втором месте, Барселона отстает от Реала на три очка. Турнирная таблица Ла Лиги
yellow-arrow
Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Гранада - Барселона 2:2. Чемпион аномально уязвим
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосе Луис Мендилибар Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sevillafc.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде