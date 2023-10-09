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Судья не засчитал гол Барселоны. Ферран, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча - по воротам бил Феликс

Испания
(1 голосов)

Гол Барселоны в конце игры с Гранадой не засчитали

Судья не засчитал гол Барселоны. Ферран, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча - по воротам бил Феликс

besoccer

UA-Футбол
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На 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Полузащитник Ферран Торрес, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча, и тот долетел до Жоау Феликса, который точно пробил головой, Жоау находился в правильном положении.

Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот. Матч 9-го тура Ла Лиги "Гранада" - "Барселона" завершился со счетом 2:2.

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В статье: Барселона Жоау Феликс
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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
09.10.2023 в 12:19
Там до мяча ещё два метра было от головы Баррана Торрмоза. И Торрмоз тоже хорош, какого куя ты прыгаешь, если видишь, шо до мяча явно не достаёшь, Барран блъ. Гол абсолютно правильный. Судья пдрс.
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Spokoyno (Київ)
09.10.2023 в 12:16
Та до того м'яча і CR7 недострибнув... Але тормос повне га...о "перемогу у СВОЇЙ команді стиріл" коник-стрибунець!
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