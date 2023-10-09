Судья не засчитал гол Барселоны. Ферран, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча - по воротам бил Феликс

Там до мяча ещё два метра было от головы Баррана Торрмоза. И Торрмоз тоже хорош, какого куя ты прыгаешь, если видишь, шо до мяча явно не достаёшь, Барран блъ. Гол абсолютно правильный. Судья пдрс.