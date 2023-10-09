Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судья не засчитал гол Барселоны. Ферран, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча - по воротам бил Феликс
Гол Барселоны в конце игры с Гранадой не засчитали
besoccer
На 3-й добавленной минуте защитник Жоау Канселу сделал навес с правого фланга. Полузащитник Ферран Торрес, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча, и тот долетел до Жоау Феликса, который точно пробил головой, Жоау находился в правильном положении.
Главный судья Сесар Сото Градо принял решение не засчитывать взятие ворот. Матч 9-го тура Ла Лиги "Гранада" - "Барселона" завершился со счетом 2:2.
???? Xavier Estrada Fernández, ex-arbitre international du championnat d’Espagne :— ???????????? (@BarcaFRNews) October 8, 2023
« le but de Joao Félix aurait dû être validé »
« Pas d’audio. Il n’y a personne pour donner des explications. Pas étonnant que les gens soient indignés »pic.twitter.com/ZlZzOTiuFa
Популярное сейчас
- Ули Хенесс: Назначение Оливера Кана генеральным директором Баварии было большой ошибкой
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Известна оценка Довбыка в матче против Кадиса
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО