Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" не победила на поле одного из аутсайдеров чемпионата. "Гранаду" выручил дубль вингера Брайана Сарагосы и "автобус" из остальных 10 игроков.

В составе "Барсы" отмечаем гол Ламина Ямаля - отныне он самый молодой автор гола в истории Ла Лиги. Ну, и еще нюанс - судейство; точнее, отмененный гол Жоау Феликса в добавленное время. Этот эпизод настолько спорный, что без скандала здесь точно не обойдется.

9-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Барселона" - 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямаль, 45+1, Серхи Роберто, 85