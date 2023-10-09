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Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Третья ничья чемпиона

Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Барселона" не победила на поле одного из аутсайдеров чемпионата. "Гранаду" выручил дубль вингера Брайана Сарагосы и "автобус" из остальных 10 игроков.

В составе "Барсы" отмечаем гол Ламина Ямаля - отныне он самый молодой автор гола в истории Ла Лиги. Ну, и еще нюанс - судейство; точнее, отмененный гол Жоау Феликса в добавленное время. Этот эпизод настолько спорный, что без скандала здесь точно не обойдется.

9-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Барселона" - 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямаль, 45+1, Серхи Роберто, 85

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В статье: Барселона Гранада
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