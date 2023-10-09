Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
Третья ничья чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Барселона" не победила на поле одного из аутсайдеров чемпионата. "Гранаду" выручил дубль вингера Брайана Сарагосы и "автобус" из остальных 10 игроков.
В составе "Барсы" отмечаем гол Ламина Ямаля - отныне он самый молодой автор гола в истории Ла Лиги. Ну, и еще нюанс - судейство; точнее, отмененный гол Жоау Феликса в добавленное время. Этот эпизод настолько спорный, что без скандала здесь точно не обойдется.
9-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" - "Барселона" - 2:2
Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямаль, 45+1, Серхи Роберто, 85
Популярное сейчас
- АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 1:0. Съеденный Холанд, везучий Ковачич, неудержимый Мартинелли
- Черноморец: определен еще один секрет побед одесской команды
- "Он требует от Арсенала денег". Пеп Гвардиола - о Микеле Артете
- Тренер новый, проблемы старые. Ньюкасл - ПСЖ 4:1. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce