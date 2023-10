Примера. Осасуна - Гранада 2:0. Авила отдавал, Будимир забивал

"Осасуна" на своем поле переиграла "Гранаду", которой не хватило концентрации в решающие моменты.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте благодаря выдающемуся разрезному пасу Чими Авилы на Будимира.

Примерно через полчаса "Гранада" могла сравнять, но Эррера отразил попытки Альваро Фернандеса и Сарагосы. Еще один прорыв Брайана завершился желтой карточкой за симуляцию.

В целом игра на тот момент еще не выглядела безнадежной для южан, но она быстро такой стала в начале второй половины, когда Орос и Авила поочередно нашли Будимира перед воротами. Одну попытку хорвата вратарь "Гранады" Феррейра отразил, а вот в другом эпизоде привез пенальти, который сам Анте и реализовал.

4 - Ante Budimir has scored four of Osasuna's last five goals in @LaLigaEN, the same as in the club's previous 16 goals in the competition.



Momentum. pic.twitter.com/0gOFWxYGx7