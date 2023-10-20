Примера. Осасуна - Гранада 2:0. Авила отдавал, Будимир забивал

"Осасуна" на своем поле переиграла "Гранаду", которой не хватило концентрации в решающие моменты.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте благодаря выдающемуся разрезному пасу Чими Авилы на Будимира.

Примерно через полчаса "Гранада" могла сравнять, но Эррера отразил попытки Альваро Фернандеса и Сарагосы. Еще один прорыв Брайана завершился желтой карточкой за симуляцию.

В целом игра на тот момент еще не выглядела безнадежной для южан, но она быстро такой стала в начале второй половины, когда Орос и Авила поочередно нашли Будимира перед воротами. Одну попытку хорвата вратарь "Гранады" Феррейра отразил, а вот в другом эпизоде привез пенальти, который сам Анте и реализовал.

4 - Ante Budimir has scored four of Osasuna's last five goals in @LaLigaEN, the same as in the club's previous 16 goals in the competition.



Momentum. pic.twitter.com/0gOFWxYGx7 — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2023

На этом интрига и умерла. Лукас Бойе видел это и со злости врезал в ахилл Аймару Оросу, за что был удален.

В таблице у "Осасуны" после победы 13 очков - это ТОП-10. У "Гранады" - 6 баллов, и это предпоследнее, 19-е место.

10-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Гранада" - 2:0

Голы: Будимир, 11, 59 (с пенальти)

"Осасуна": Эррера - Аресо (Видаль, 85), Катена, Давид Гарсия, Пенья (Барха, 85) - Монкайола (Крус, 68), Торро, Орос (Ибаньес, 81) - Авила, Будимир (Рауль Гарсия, 80), Мой Гомес

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Кальехон, 83), Рубио, Микель, Нева - Гумбау (Петрович, 87), Вильяр (Серхио Руис, 83) - Мелендо (Узуни, 63), Сарагоса, Альваро Фернандес (Пуэртас, 63) - Бойе

Предупреждения: Пенья, 65, Орос, 79, Ибаньес, 84 - Сарагоса, 42, Микель, 48, Гумбау, 54, Андре Феррейра, 58

Удаление: Бойе, 76