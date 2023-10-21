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Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:1. Ода характеру Нервиона

Испания
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Показали, что играть можно со всеми

Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:1. Ода характеру Нервиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" после смены тренера выдала свой лучший матч в текущем сезоне, пусть и не победила.

Настрой - вот что было главным сегодня. Хозяева шли на все мячи, играли жестко, упорно, чему способствовал судья, разрешавший порой откровенно борцовские приемы.

Ветераны Серхио Рамос и Хесус Навас задавали тон. Один еще до перерыва съездил по лицу Беллингему, другой дважды "приземлил" Винисиуса.

Моментов по такой игре было немного, это ясно. Карвахаль выбил мяч из пустых ворот после удара Ракитича; Рамос повторил этот подвиг, остановив удар Алабы. Также были два незасчитанных гола Мадрида после свистка. Перерыв.

Второй тайм начался с активности от "Реала", в частности - Родриго, который дважды вываливался на Нюланда, но обе дуэли норвежскому голкиперу проиграл. Реализация была и остается бичом для молодого бразильца.

Ну, а затем пошли голы. "Севилья" это начала - после серии навесов энная попытка Акуньи така нашла корпус Алабы, от которого мяч залетел в ворота. В ответ Мадрид забил куда более классически - Карвахаль замкнул навес Крооса. И все это за 4 минуты!

Если до голов на поле был огонь, то после случился настоящий пожар. Драки, ссоры, шикарный сэйв Кепы после удара Рамоса, штрафной на последней добавленной минуте - это было эпично. Единственное, чего не хватило - это магии Джуда Беллингема, которого грубая, плотная опека "Нервиона" уничтожила под чистую.

Касательно же таблицы, то там "Реал" все еще первый с 25 очками; у "Севильи" - 9 баллов, 13-я строчка и наш респект за самоотдачу, которую "Писхуан" в этом сезоне еще не видел.

10-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Алаба, 74 (автогол) - Карвахаль, 78

"Севилья": Нюланд - Навас, Гудель (Баде, 77), Рамос, Акунья - Ракитич, Сумаре, Соу (Ламела, 87) - Окампос, Эн-Несири (Рафа Мир, 88), Лукебакьо (Cусо, 67)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Фран Гарсия, 88) - Вальверде (Модрич, 67), Чуамени (Камавинга, 67), Кроос - Беллингем - Родриго (Хоселу, 79), Винисиус (Браим Диас, 88)

Предупреждения: Рамос, 76, Окампос, 78, Соу, 86, Сумаре, 87, Ламела, 90+6 - Винисиус, 86, Камавинга, 90+3

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (12)
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Баpceлиниуc
21.10.2023 в 22:24
Всех, кто за Барсу, с потерей очков Реала! Далі буде...
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
21.10.2023 в 22:25
вы ещё свои найдите
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0
-2
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Баpceлиниуc
21.10.2023 в 22:20
Где шлемазл ода, блъ?
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
21.10.2023 в 22:10
Как по мне - норм. результат на выезде против уважаемой Севильи. Андалузцы с новым тренером прыгнули почти выше головы, за отдачу им уважение. Что касается Реала - полезный матч для закалки характера, боролись на поле нормально. Не вижу причин для уныния по поводу так наз. потери очков. Пусть ещё барсучки попробуют взять свои против басков. Жирона, как все мы понимаем (даже поклонники барсы,, если они вообще понимают) - не в счёт.
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0
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.10.2023 в 22:26
Побольше вам таких полезных матчей
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
21.10.2023 в 22:34
и у вас такие будут, возможно даже завтра. Спокойный уже спокойно расслабил булки перед судьями. "Всегда готов", как пионер
0
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.10.2023 в 22:45
Спорить не буду, может и будет, но это завтра, а сегодня порадуемся за успех Севильи. Нет, это неправильно, за потерю Реала
0
0
denis_m
21.10.2023 в 22:00
Нормальна гра,видно що хотіли зекономити сили.Взяли бойовий пункт на виїзді проти лігочемпіонівської команди,залишилися на першому місці.Попереду ЛЧ і Эль Класіко,там і побачимо)
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0
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.10.2023 в 21:35
Поздравления севильцам от барселонцев! Молодцы! Сейчас наверное появятся из нор хорьки и прочая живность и начнут в пятисотый раз ныть, что нашей команде всегда тяжело играть после международных пауз. Нет, наверное не будут, потому что я уже написал.)
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+2
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
21.10.2023 в 21:44
Алекс тут не треба так за Севілью радіти... Бо такий славний клуб, а навіть у десятку не входить Питання, як завтра смугастеньки будуть Барсу топити І як це не про тих хто у червону смужку Як це ЛЕГКО робиться ми неодноразово вже бачили.
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+2
-4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.10.2023 в 21:46
И так может быть, а тут еще и травмированных на целую команду наберется.
+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
21.10.2023 в 22:13
Я так зрозумів, що "смугастенькі" це не Ювентус. Матч ще не відбувся, а ниття вже є.
0
-3

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