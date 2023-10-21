Примера. Севилья - Реал Мадрид 1:1. Ода характеру Нервиона

"Севилья" после смены тренера выдала свой лучший матч в текущем сезоне, пусть и не победила.

Настрой - вот что было главным сегодня. Хозяева шли на все мячи, играли жестко, упорно, чему способствовал судья, разрешавший порой откровенно борцовские приемы.

Ветераны Серхио Рамос и Хесус Навас задавали тон. Один еще до перерыва съездил по лицу Беллингему, другой дважды "приземлил" Винисиуса.

Моментов по такой игре было немного, это ясно. Карвахаль выбил мяч из пустых ворот после удара Ракитича; Рамос повторил этот подвиг, остановив удар Алабы. Также были два незасчитанных гола Мадрида после свистка. Перерыв.

Rudiger and Ramos ???????? pic.twitter.com/jheVK0aHSu — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2023

Второй тайм начался с активности от "Реала", в частности - Родриго, который дважды вываливался на Нюланда, но обе дуэли норвежскому голкиперу проиграл. Реализация была и остается бичом для молодого бразильца.

Ну, а затем пошли голы. "Севилья" это начала - после серии навесов энная попытка Акуньи така нашла корпус Алабы, от которого мяч залетел в ворота. В ответ Мадрид забил куда более классически - Карвахаль замкнул навес Крооса. И все это за 4 минуты!

3 - @RealMadridEn ⚪️⚪️player @DaniCarvajal92 ???????? , has scored his sixth goal in @LaLigaEn and his third headed goal, his first header in the competition since August 2018 against Getafe. Aerial. pic.twitter.com/9NtO8X3Y3Q — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2023

Если до голов на поле был огонь, то после случился настоящий пожар. Драки, ссоры, шикарный сэйв Кепы после удара Рамоса, штрафной на последней добавленной минуте - это было эпично. Единственное, чего не хватило - это магии Джуда Беллингема, которого грубая, плотная опека "Нервиона" уничтожила под чистую.

Касательно же таблицы, то там "Реал" все еще первый с 25 очками; у "Севильи" - 9 баллов, 13-я строчка и наш респект за самоотдачу, которую "Писхуан" в этом сезоне еще не видел.

10-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Алаба, 74 (автогол) - Карвахаль, 78

"Севилья": Нюланд - Навас, Гудель (Баде, 77), Рамос, Акунья - Ракитич, Сумаре, Соу (Ламела, 87) - Окампос, Эн-Несири (Рафа Мир, 88), Лукебакьо (Cусо, 67)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Фран Гарсия, 88) - Вальверде (Модрич, 67), Чуамени (Камавинга, 67), Кроос - Беллингем - Родриго (Хоселу, 79), Винисиус (Браим Диас, 88)

Предупреждения: Рамос, 76, Окампос, 78, Соу, 86, Сумаре, 87, Ламела, 90+6 - Винисиус, 86, Камавинга, 90+3