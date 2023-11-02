Кубок короля. Ассист Довбика спас Жирону, Хетафе и Бетис забили по 12 голов, Лукас Перес помог Депортиво

В Испании с 31 октября по 2 ноября проходят матчи 1-го раунда Кубка короля. В них принимают матчи все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка прошлого сезона.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

Кратко о матчах, прошедших 31 октября, можете прочитать здесь.

В Кубке Испании большой игровой день начался с побед представителей Примеры, но если "Райо Вальекано" отгрузил любителям шесть сухих мячей, то "Кадис" победил только в серии пенальти, а "Жирона" почти дотянула до экстра-таймов.

Виктор Цыганков вышел в старте и был активен, но не мог забить; один раз даже поскользнулся на убойной позиции. В итоге вместо него на 75-й минуте вышел Артем Довбик, и хотя был незаметен, но по итогу отметился ассистом на Савио на 98-й минуте. Голевая получилась чисто "для статистики", ведь бразилец все сделал сам а-ля Марадона.

Ближе к вечеру в борьбу вступили "Севилья", "Сельта" и "Мальорка" - их разгромные победы получились максимально типичными. Этого нельзя сказать про "Хетафе" и "Бетис", которые зачем-то отгрузили любителям по целых 12 мячей. Если это способ поднять самооценку, то он странный. К чести "Реала Сосьедад", он таким заниматься не стал и позволил парням из родины фестиваля Ла Томатина почувствовать себя профи, прежде чего забил единственный гол.

Касательно клубов Сегунды, то они тоже идут дистанцией успешно; вылетевших среди них пока только трое - "Андорра", "Расинг Сантандер" и "Альбасете".

"Лугонес" (VI) - "Райо Вальекано" - 0:6

Голы: Фалькао, 8 (с пенальти), 16, Камельо, 40, Бебе, 62, 79, Рацу, 68

GoaL! | Atletico Lugones 0-5 Rayo Vallecano | ⚽️ Andrei Rațiu pic.twitter.com/PY6etZBHrq — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Асуага" (V) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 2:3)

"Пенья Депортива" (IV) - "Вальядолид" (ІІ) - 1:5

Голы:Товар, 84 - Месегер, 17, 68, 71, де ла Хос, 50, Кинтана, 78

"Навалькарнеро" (IV) - "Алькоркон" (ІІ) - 0:1

Гол: Хави Лара, 21

"Льерененсе" (IV) - "Леганес" ( II) - 0:2

Голы: Ньом, 9, Агилар, 61

"Компостела" (IV) - "Тенерифе" (ІІ) - 0:1

Гол: Анхель Родригес, 10

"Нашара" (IV) - "Мелилья" (ІІІ) - 1:2

Голы: Айтор Лора, 90+1 - Хосе Гонсалес, 1, Дани Гарсия, 49

"Барбастро" ( IV) - "Понферрадина" (ІІІ) - 1:0

Гол: Адрия де Меса, 44

"УКАМ Мурсия" (IV) - "Линарес Депортиво" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 6:7)

"Бадалона" (IV) - "Кадис " - 0:0 (по пенальти 2:4)

"Роке Лепе" (IV) - "Жирона" - 1:2

Голы: Мизьян, 51 - Валери, 48, Савио, 90+8

GoaL! | San Roque de Lepe 1-2 Girona | ⚽️ Sáviopic.twitter.com/G4PNcb0UOl — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Кинтанар" (VI) - "Севилья" - 0:3

Голы: Рафа Мир, 22, Эн-Несири, 40, Педроса, 90+2

"Турехано" (VI) - " Сельта" - 0:4

Голы: Бамба, 12, 33, Карлес Перес, 61, 71

GoaL! | Turegano CF 0-3 Celta Vigo | ⚽️ Carles Pérezpic.twitter.com/SgM34O1iRt — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Атлетико Асторха" ( V) - "Андорра" (ІІ) - 1:0

Гол: Иви Валес, 22

"Валье Эгуес" ( IV ) - "Теруэль" (ІІІ) - 1:0

Гол: Мигель Диас, 110 (с пенальти)

"Антониано" (IV) - "Луго" ( III) - 0:1

Гол: Антонетти, 18

"Хайен" (V) - "Эльденсе" (ІІ) - 2:3

Голы: Тривиньо, 24, Марио Мартос, 62 - Мигель Мари, 45+1, Полони, 87, Хуанто, 90+1 (с пенальти)

"Реал Авилес" (IV) - "Арентейро" (ІІІ) - 0:1

Гол: Маркитос, 32

"Ковадонха" (IV) - "Депортиво" (ІІІ) - 1:3

Голы: Нино, 32 - Пабло Васкес, 89, Лукас Перес, 115, Мелья, 117

"Урсария" (IV) - "Кайон" ( IV) - 1:2

Голы: Кристиан Диас, 29 - Санс, 22, Эктор Алонсо, 74

"Гихуэло" (IV) - "Спортинг" (ІІ) - 0:3

Голы: Матео, 29 (автогол), Хассан, 67, Маркос Фернандес, 86

"Самора" ( IV) - "Расинг" (ІІ) - 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Луэнго, 45+1, Карлос Рамос, 120+2 - Андрес Мартин, 90+3, Пекуэ, 108 (с пенальти)

"Манчехо" (IV) - "Антекуэра" (ІІІ) - 1:3

Голы: Карлос Хименес, 61 - Чема Нуньес, 44, Але Марин, 51, 59

"Арандина" ( IV) - "Реал Мурсия" (ІІІ) - 1:0

Гол: Оту, 43

"Террасса" ( IV) - "Альбасете" (ІІ) - 1:0

Гол: Жорди Кано, 49

"Утебо" (IV) - "Мирандес" (ІІ ) - 1:2

Голы: Диего Морено, 42 (автогол) - Томео, 53, Дурдов, 94

"Эуропа" (IV) - "Эльче" (ІІ) - 0:2

Голы: Мурад, 43, Родриго Мендоса, 82

"Баракальдо" (IV) - "Малага" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 2:4)

"Туделано" ( IV) - "Рекреативо" (ІІІ) - 1:0

Гол: Иван Мартинес, 105+1

"Герника" (IV) - "Саламанка" (ІІІ) - 0:2

Голы: Лосада, 70, Планас, 73

"Йеклано" ( IV) - "Санлукеньо" (ІІІ) - 2:0

Голы: Серхио Санчис, 114, 120+2

"Ориуэла" ( IV) - "Химнастик" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 6:5)

"Тардьента" (VI) - "Хетафе" - 0:12

Голы: Патрик, 7, Гринвуд, 15, 54, Лосано, 30, Мартин, 33, Оскар, 35, 56, 63, Дуарте, 68, Латаса, 73, Майораль, 78, 85

GoaL! | AD Tardienta 0-10 Getafe | ⚽️ Juanmi Latasapic.twitter.com/MxzNPT2lZN — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Буньоль" (VI) - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 67

GoaL! | CD Buñol 0-1 Real Sociedad | ⚽️ Carlos Fernández pic.twitter.com/3OmRuBKJKY — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Бойро" (VI) - "Мальорка" - 0:4

Голы: Абдон, 25, 33 (с пенальти), 76 (с пенальти), Ларин, 46

"Ахильяс" (IV) - "Уэска" ( II) - 0:1

Гол: Хуанхо Ньето, 25

"Андрайч" ( IV) - "Тарасона" (ІІІ) - 3:2

Голы: Кастедо, 15, Альберто Фернандес, 90+2, Гарридо, 102 - Эррахали, 28, Фер Кано, 74

"Манреса" (IV) - "Овьедо" (ІІ) - 1:2

Голы: Бакеро, 24 - Маска, 3, 112

"Марбелья" (IV) - "Расинг Ферроль" (ІІ) - 1:3

Голы: Тулио, 71 - Сабин Мерино, 43, Альваро Хименес, 103, 116

"Эрнан Кортес" (VI) - "Бетис" - 1:12

Голы: Маркес, 55 - Родри, 4, 20, 37, Виллиан Жозе, 6, 33, 40, 43, Луис Энрике, 9, Абде, 16, 50, Рока, 86 (с пенальти), Диао, 90

"Руби" (VI) - "Атлетик" - 1:2

Голы: Марк Родригес, 86 - Аду, 50, 57