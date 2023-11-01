Кубок короля. Клубы Примеры и Сегунды не пропустили ни единого гола на всех

В Испании с 31 октября по 2 ноября проходят матчи 1-го раунда Кубка короля.

В них принимают матчи все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка прошлого сезона.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

31 октября в борьбу за Кубок вступили три лидера Сегунды и два аутсайдера Примеры - и на всех не пропустили ни единого мяча. Уровень оппозиции был слишком низок.

Из интересного отметим, что "Лас-Пальмас" выпустил в старте только трех основных исполнителей, а вот "Альмерия" наоборот сыграла почти полностью основой, но при этом заканчивала матч в меньшинстве после очередного ляпа Сесара Монтеса.

В единственном конкурентном матче дня "Касереньо" вылетел от текущего лидера 3-го дивизиона, и это хорошая новость для элиты. Напомним, год назад этот маленький клуб выбил из Кубка "Жирону" и потрепал нервы самому "Реалу"!

"Вареа" (V дивизион) - "Леванте" (ІІ) - 0:3

Голы: Карлос Альварес, 51, Ибаньес, 60, Дани Гомес, 77

"Менсахеро" (IV) - "Эспаньол" (ІІ) - 0:2

Голы: Сальви, 36, 38

"Касереньо" (IV) - "Кастельон" (ІІІ) - 2:3

Голы: Иван Фернандес, 22, Лоло Пла, 95 (с пенальти) - Суэро, 56, Траоре, 101, Греннинг, 103

"Манакор" (V) - "Лас-Пальмас" - 0:3

Голы: Араухо, 68, Молейро, 76, Феррер, 86

"Лорка Депортива" (V) - "Эйбар" (ІІ) - 0:4

Голы: Трончо, 68, де ла Фуэнте, 80, Акече, 83, 90 (с пенальти)

"Талавера" (IV) - "Альмерия" - 0:2

Голы: Рамазани, 14, Марези, 45