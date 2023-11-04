Примера. Бетис отпраздновал возвращение Фекира, Сельта и Севилья одинаково слабы

"Бетис" постепенно превращается в команду имени Иско. Все идет через него.

Сегодня экс-хавбек "Реала" уже на старте разогнал атаку по левому краю, завершившуюся голом Виллиана Жозе.

"Мальорка" ответила на это голом Мурики после подачи со штрафного, но ВАР увидел у косовара небольшой офсайд.

Ну, а после этого случилось ключевое - удаление. Судья решил, что Омар Маскарель наступил на ногу оппоненту и показал ему вторую желтую, хотя повторы доказали, что все наоборот - это Маскарелю чуть не оторвали пальцы. Скандал, в общем.

В большинстве Иско не составило труда добить "Киноварь". Его вертикальный ассист через центр штрафной на Айосе Переса был великолепен.

Еще одна хорошая новость для "Бетиса" - впервые с 27 февраля на поле появился Набиль Фекир. Бедняга все-таки смог восстановиться после второго в карьере разрыва крестообразных связок.

Nabil Fekir is back and who better to welcome him than Isco. ???????????????????? pic.twitter.com/CfGaHz2a22 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 4, 2023

В таблице зелено-полосатые после победы поднялись на 5-е место с 20 очками. У "Мальорки" - 9 баллов и 16-я позиция.

12-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Виллиан Жозе, 7, Айосе Перес, 65

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Рияд (Карвалью, 69), Миранда - Гвидо Родригес, Рока - Диао (Луис Энрике, 61), Иско (Фекир, 87), Айосе Перес - Виллиан Жозе (Абде, 69)

"Мальорка": Райкович - Гонсалес (Маффео, 60), Вальент (Дардер, 46), Раильо, Настасич, Хауме Коста - Антонио Санчес (Дани Родригес, 60), Маскарель, Саму Кошта - Мурики (Абдон, 82), Ларин (Морланес, 69)

Предупреждения: Песселья, 1 - Вальент, 16, Маскарель, 26, Ларин, 35

Удаление: Маскарель, 45

Тот случай, когда ничья не порадовала никого. "Севилья" не побеждает в Ла Лиге с 26 сентября, "Сельта" - вообще с 1 сентября.

"Кельты" в целом играли лучше, организованнее и заслужено повели в счете - это Аспас идеально навесил со штрафного на голову Старфельту.

Впоследствии у хозяев хватало шансов закрывать игру, но их форварды не реализовал ничего. К сбитому прицелу Аспаса мы уже привыкли, но что остальные? Даже когда Нюланд оставался совсем один, Бамба и Странд Ларсен поочередно били плохо.

Конечно, за это наступила расплата. Ближе к концу матча Тапиа заработал удаление, и уже в большинстве Эн-Несири использовал корявый прием Мингесы - 1:1.

GoaL! | Celta Vigo 1-1 Sevilla | ⚽️ Youssef En-Nesyripic.twitter.com/zOltneHUEi — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 4, 2023

Да, в добавленное время "Кельты" еще на пенальти претендовали, но в падении Дувикаса было 10% фола и 90% актерства. ВАР все решил правильно.

В таблице после ничьей у "Сельты" 7 очков, у "Севильи" - 11. И те, и другие проваливают сезон.

12-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Севилья" - 1:1

Голы: Старфельт, 22 - Эн-Несири, 84

"Сельта": Гуаита - Васкес (Карлес Перес, 59), Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Мингеса, Тапиа, Сотело (Бельтран, 69), Бамба (Дувикас, 81) - Аспас (Дотор, 69), Странд Ларсен (Серви, 82)

"Севилья": Нюланд - Навас, Баде, Гудель, Акунья (Педроса, 46) - Соу (Лукебакьо, 46), Сумаре, Ракитич - Окампос, Мариано (Эн-Несири, 70), Оливер (Сусо, 70)

Предупреждения: Тапиа, 45 - Сумаре, 28, Ракитич, 45, Оливер, 65, Гудель, 80, Эн-Несири, 89

Удаление: Тапиа, 65