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Примера. Бетис отпраздновал возвращение Фекира, Сельта и Севилья одинаково слабы
Зелено-полосатые поднялись в ТОП-5
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Бетис" постепенно превращается в команду имени Иско. Все идет через него.
Сегодня экс-хавбек "Реала" уже на старте разогнал атаку по левому краю, завершившуюся голом Виллиана Жозе.
"Мальорка" ответила на это голом Мурики после подачи со штрафного, но ВАР увидел у косовара небольшой офсайд.
Ну, а после этого случилось ключевое - удаление. Судья решил, что Омар Маскарель наступил на ногу оппоненту и показал ему вторую желтую, хотя повторы доказали, что все наоборот - это Маскарелю чуть не оторвали пальцы. Скандал, в общем.
В большинстве Иско не составило труда добить "Киноварь". Его вертикальный ассист через центр штрафной на Айосе Переса был великолепен.
Еще одна хорошая новость для "Бетиса" - впервые с 27 февраля на поле появился Набиль Фекир. Бедняга все-таки смог восстановиться после второго в карьере разрыва крестообразных связок.
Nabil Fekir is back and who better to welcome him than Isco. ???????????????????? pic.twitter.com/CfGaHz2a22— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 4, 2023
В таблице зелено-полосатые после победы поднялись на 5-е место с 20 очками. У "Мальорки" - 9 баллов и 16-я позиция.
12-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Мальорка" - 2:0
Голы: Виллиан Жозе, 7, Айосе Перес, 65
"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Рияд (Карвалью, 69), Миранда - Гвидо Родригес, Рока - Диао (Луис Энрике, 61), Иско (Фекир, 87), Айосе Перес - Виллиан Жозе (Абде, 69)
"Мальорка": Райкович - Гонсалес (Маффео, 60), Вальент (Дардер, 46), Раильо, Настасич, Хауме Коста - Антонио Санчес (Дани Родригес, 60), Маскарель, Саму Кошта - Мурики (Абдон, 82), Ларин (Морланес, 69)
Предупреждения: Песселья, 1 - Вальент, 16, Маскарель, 26, Ларин, 35
Удаление: Маскарель, 45
Тот случай, когда ничья не порадовала никого. "Севилья" не побеждает в Ла Лиге с 26 сентября, "Сельта" - вообще с 1 сентября.
"Кельты" в целом играли лучше, организованнее и заслужено повели в счете - это Аспас идеально навесил со штрафного на голову Старфельту.
Впоследствии у хозяев хватало шансов закрывать игру, но их форварды не реализовал ничего. К сбитому прицелу Аспаса мы уже привыкли, но что остальные? Даже когда Нюланд оставался совсем один, Бамба и Странд Ларсен поочередно били плохо.
Конечно, за это наступила расплата. Ближе к концу матча Тапиа заработал удаление, и уже в большинстве Эн-Несири использовал корявый прием Мингесы - 1:1.
GoaL! | Celta Vigo 1-1 Sevilla | ⚽️ Youssef En-Nesyripic.twitter.com/zOltneHUEi— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 4, 2023
Да, в добавленное время "Кельты" еще на пенальти претендовали, но в падении Дувикаса было 10% фола и 90% актерства. ВАР все решил правильно.
В таблице после ничьей у "Сельты" 7 очков, у "Севильи" - 11. И те, и другие проваливают сезон.
12-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Севилья" - 1:1
Голы: Старфельт, 22 - Эн-Несири, 84
"Сельта": Гуаита - Васкес (Карлес Перес, 59), Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Мингеса, Тапиа, Сотело (Бельтран, 69), Бамба (Дувикас, 81) - Аспас (Дотор, 69), Странд Ларсен (Серви, 82)
"Севилья": Нюланд - Навас, Баде, Гудель, Акунья (Педроса, 46) - Соу (Лукебакьо, 46), Сумаре, Ракитич - Окампос, Мариано (Эн-Несири, 70), Оливер (Сусо, 70)
Предупреждения: Тапиа, 45 - Сумаре, 28, Ракитич, 45, Оливер, 65, Гудель, 80, Эн-Несири, 89
Удаление: Тапиа, 65