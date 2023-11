Примера. Бетис отпраздновал возвращение Фекира, Сельта и Севилья одинаково слабы

"Бетис" постепенно превращается в команду имени Иско. Все идет через него.

Сегодня экс-хавбек "Реала" уже на старте разогнал атаку по левому краю, завершившуюся голом Виллиана Жозе.

"Мальорка" ответила на это голом Мурики после подачи со штрафного, но ВАР увидел у косовара небольшой офсайд.

Ну, а после этого случилось ключевое - удаление. Судья решил, что Омар Маскарель наступил на ногу оппоненту и показал ему вторую желтую, хотя повторы доказали, что все наоборот - это Маскарелю чуть не оторвали пальцы. Скандал, в общем.

В большинстве Иско не составило труда добить "Киноварь". Его вертикальный ассист через центр штрафной на Айосе Переса был великолепен.

Еще одна хорошая новость для "Бетиса" - впервые с 27 февраля на поле появился Набиль Фекир. Бедняга все-таки смог восстановиться после второго в карьере разрыва крестообразных связок.

Nabil Fekir is back and who better to welcome him than Isco. ???????????????????? pic.twitter.com/CfGaHz2a22