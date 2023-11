Примера. Ла Реал вырвал победу на 91-й минуте, еще один ассист Гринвуда, Лас-Пальмас держится в ТОП-10

"Альмерия" не имеет без побед в Ла Лиге и шагает к вылету, но "Реалу Сосьедад" все равно пришлось помучиться.

Плохая реализация стала проблемой басков. В первом тайме Умар Садик дважды чуть не забил, но только "чуть". После перерыва Туррьентес отправил мяч в ворота, но рукой.

По итогу открыть счет вышло только у Микеля Оярсабаля после наигранного розыгрыша углового.

Тогда казалось, что это конец игры, ведь "Альмерия" вообще не угрожала воротам, но на 76-й минуте неудачная попытка Кубо нарисовать штрафной привела к контратаке и голу Аррибаса.

Пришлось "Сосьедаду" в авральном порядке бежать вперед за результатом, и не факт, что у гостей бы что-то получилось, если бы не Серхио Акиеме, любезно сыгравший рукой в собственной штрафной. Интересно, он так сильно хочет в Сегунду?

1997 - @UDAlmeria_Eng (W0 D3 L10) have earned three points after their first 13 matches in @LaLigaEN 2023/24, the second worst start of campaign in the competition history after Sporting de Gijón 1997/98 (2 points - W0 D2 L11). Abyss. pic.twitter.com/EHqbqtpr4e — OptaJose (@OptaJose) November 11, 2023

После победы у басков стало 22 очка, это 6-я строчка. У "Альмерии" по-прежнему никчемные три очка.

13-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Реал Сосьедад" - 1:3

Голы: Аррибас, 76 - Оярсабаль, 62, Карлос Фернандес, 90+1 (с пенальти), Субименди, 90+4

"Альмерия": Масимиану - Мендес, Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи (Санка, 90+1), Робертоне (Мелеро, 71) - Эмбарба (Лазаро, 72), Аррибас (Баба, 87), Рамазани - Баптистао

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Элустондо, Ле Норман, Муньос - Субименди - Захарян (Шо, 74), Туррьентес (Оласагасти, 81), Барренечеа (Кубо, 46) - Оярсабаль (Карлос Фернандес, 66), Садик (Мерино, 46)

Предупреждения: Робертоне, 27, Эмбарба, 50 - Садик, 32, Муньос, 45

Беспроигрышная серия "Хетафе" в Ла Лиге достигла 7 матчей, а вот "Гранада" не побеждает в элите с 26 августа. Команды на разном ходу.

Было ли это заметно в игре? Не особо. "Хетафе" вышел вперед после прохода и прострела от Мэйсона Гринвуда.

Впоследствии опальный англичанин едва не забил сам, а на добивании Майораля остановили аж на линии ворот. Было невероятно опасно.

"Гранада", в свою очередь, атаковала за счет мастерства тройки Вильяр - Сарагоса - Узуни. "Хетафе" играл по обыкновению грубо, но справлялся не всегда, и перед перерывом Вильяр таки набежал на кросс Невы.

Mason Greenwood’s shot is saved but not well gathered by Andre Ferreira and he almost helps Getafe to score a second. ????????????????????????????????pic.twitter.com/8BncJ0yYyZ — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 11, 2023

Второй тайм - то же самое, только без голов. Команды были равны по ударам (10:10), угловым (3:3) и даже по выигранным верховым единоборствам (14:14). При этом в таблице у "Хетафе" 16 очков, а у "Гранады" - всего 7.

13-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Вильяр, 45+3 - Майораль, 2

"Гранада": Феррейра - Манафа, Микель, Торренте, Нева - Вильяр (Альваро Фернандес, 84), Гумбау - Сарагоса (Серхио Руис, 74), Узуни (Дьеду, 84), Мелендо (Пуэртас, 65) - Бойе (Кальехон, 74)

"Хетафе": Сория - Суарес, Альварес, Альдерете, Рико - Кармона (Иглесиас, 46), Максимович, Милья (Латаса, 87), Аленья (Оскар, 58), Гринвуд (Мата, 87) - Майораль (Дуарте, 87)

Предупреждения: Бойе, 39, Нева, 56, Сарагоса, 72, Манафа, 80 - Аленья, 41, Оскар, 84

Это был очень спокойный и равный матч. На двоих команды ударили по воротам менее 15 раз.

"Осасуна" больше владела мячом, но атаковала медленно. В первом тайме лучший момент имел Будимир, но его удар головой красиво потащил Вальес.

Вторую половину украсил сольный гол юной звездочки "Лас-Пальмаса" Альберто Молейро, который словно рукой положил мяч под штангу. Набравший форму Будимир, однако, моментально ответил классическим для себя голом со второго этажа - хорвата не удержал Сауль Коко.

7 - Ante Budimir ???????? has scored seven goals in 13 games played in @LaLigaEN 2023/24, only one less than in the whole last season in the competition (eight goals in 31 appearances). Streak. pic.twitter.com/ysNHqPymiu — OptaJose (@OptaJose) November 11, 2023

В концовке было полное впечатление, что ничья устроила обе стороны. В таблице у "Осасуны" 14 очков, у "Лас-Пальмаса" - 18. И одни, и другие могут считаться середняками, что для канарцев огромная честь.

13-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Лас-Пальмас" - 1:1

Голы: Будимир, 73 - Молейро, 70

"Осасуна": Эррера - Пенья (Барха, 67), Давид Гарсия, Катена, Мохика - Орос (Ибаньес, 88), Торро, Мой Гомес (Монкайола, 67) - Аресо, Будимир (Рауль Гарсия, 88), Авила (Арнаис, 81)

"Лас-Пальмас": Вальес - Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Парк (Араухо, 73), Муньос, Перроне (Луаодис, 58), Кириан Родригес, Мунир (Марк Кардона, 73) - Каба (Молейро, 58)

Предупреждения: Катена, 84 - Араухо, 87