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Лапорта и Перес вышли из состава совета директоров RFEF
Руководители клубов сообщили о своем решении
Getty Images / Global Images Ukraine
Президенты "Реала" и "Барселоны" вышли из состава руководителей RFEF. Флорентино Перес и Жоан Лапорта сегодня покинули состав совета директоров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
В письмах, направленных в конце октября исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роше, руководители "Реала" и "Барселоны" сообщили о своем решении уйти со своих должностей в руководящем органе федерации.
Отмечается, что и Перес, и Лапорта, которые поддерживают хорошие отношения с Рошей, обосновывают это решение своим намерением не вмешиваться в избирательный процесс в федерации. В ближайшие месяцы состоятся выборы нового полноправного президента RFEF.
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