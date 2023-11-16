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Лапорта и Перес вышли из состава совета директоров RFEF

Испания

Руководители клубов сообщили о своем решении

Лапорта и Перес вышли из состава совета директоров RFEF

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президенты "Реала" и "Барселоны" вышли из состава руководителей RFEF. Флорентино Перес и Жоан Лапорта сегодня покинули состав совета директоров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В письмах, направленных в конце октября исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роше, руководители "Реала" и "Барселоны" сообщили о своем решении уйти со своих должностей в руководящем органе федерации.

Отмечается, что и Перес, и Лапорта, которые поддерживают хорошие отношения с Рошей, обосновывают это решение своим намерением не вмешиваться в избирательный процесс в федерации. В ближайшие месяцы состоятся выборы нового полноправного президента RFEF.

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Флорентино Перес Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 13:11
А раньше получается вмешивались, если не уходили?
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 13:11
А раньше получается вмешивались, если не уходили?
Ответить
0
0

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