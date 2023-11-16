Лапорта и Перес вышли из состава совета директоров RFEF

Президенты "Реала" и "Барселоны" вышли из состава руководителей RFEF. Флорентино Перес и Жоан Лапорта сегодня покинули состав совета директоров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В письмах, направленных в конце октября исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роше, руководители "Реала" и "Барселоны" сообщили о своем решении уйти со своих должностей в руководящем органе федерации.

Отмечается, что и Перес, и Лапорта, которые поддерживают хорошие отношения с Рошей, обосновывают это решение своим намерением не вмешиваться в избирательный процесс в федерации. В ближайшие месяцы состоятся выборы нового полноправного президента RFEF.