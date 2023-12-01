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Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком. 21-летний вингер - лучший ассистент Ла Лиги

Испания

Нико подписал новое соглашение с клубом

Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком. 21-летний вингер - лучший ассистент Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нико Уильямс подписал новое соглашение с "Атлетиком". 21-летний вингер продлил контракт, срок которого должен был закончиться следующим летом, до 2027 года.

Игроком сборной Испании интересовались "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Нико провел 96 игр за клуб, в которых забил 13 голов. Он отдал 5 результативных передач в этом сезоне Ла Лиги - это лучший показатель, столько же у Диего Рико из "Хетафе", Алекса Баэны из "Вильярреала" и Сауля из "Атлетико".

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Атлетик (Бильбао) Нико Уильямс
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