Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком. 21-летний вингер - лучший ассистент Ла Лиги

Нико Уильямс подписал новое соглашение с "Атлетиком". 21-летний вингер продлил контракт, срок которого должен был закончиться следующим летом, до 2027 года.

Игроком сборной Испании интересовались "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Нико провел 96 игр за клуб, в которых забил 13 голов. Он отдал 5 результативных передач в этом сезоне Ла Лиги - это лучший показатель, столько же у Диего Рико из "Хетафе", Алекса Баэны из "Вильярреала" и Сауля из "Атлетико".