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Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком. 21-летний вингер - лучший ассистент Ла Лиги
Нико подписал новое соглашение с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Нико Уильямс подписал новое соглашение с "Атлетиком". 21-летний вингер продлил контракт, срок которого должен был закончиться следующим летом, до 2027 года.
Игроком сборной Испании интересовались "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Нико провел 96 игр за клуб, в которых забил 13 голов. Он отдал 5 результативных передач в этом сезоне Ла Лиги - это лучший показатель, столько же у Диего Рико из "Хетафе", Алекса Баэны из "Вильярреала" и Сауля из "Атлетико".
????— Athletic Club (@AthleticClub) December 1, 2023
Nico Williams ❤️⚪️ Athletic Club#NicoWilliams2027 #AthleticWIN ???? pic.twitter.com/ev9c2QmARW
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