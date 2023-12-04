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Игроки Атлетико фолили на Феликсе в 5 раз больше, чем на остальных игроках Барселоны

Испания

Матрасники фолили на Жоау чаще, чем на других игроках каталонцев

Игроки Атлетико фолили на Феликсе в 5 раз больше, чем на остальных игроках Барселоны

Фото: Getty Images

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"Барселона" обыграла "Атлетико" (1:0) в 15-м туре Ла Лиги благодаря голу Феликса. Португалец, арендованный "блауграной" у мадридского клуба, отпраздновал забитый гол.

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По данным Marca, в течение матча игроки "Атлетико" совершили в общей сложности 12 фолов. При этом против Феликса было совершено 5 нарушений, в то время как на любом другом игроке "Барселоны" правила нарушались не более одного раза.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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Источник:
marca
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.12.2023 в 08:53
Ну не ПОДОБАЄТЬСЯ Жоау коли його б'ють... Іноді після декількох фолів починає нервувати ся та губиться на полі. І гравці Атлетико знали і намагалися це використати! І суддейка трошки підіграв гостям, не завжди реагуючи на порушення проти Фелікса при першому його дотику руками до суперника продемонстрував картку!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
04.12.2023 в 08:53
Ну не ПОДОБАЄТЬСЯ Жоау коли його б'ють... Іноді після декількох фолів починає нервувати ся та губиться на полі. І гравці Атлетико знали і намагалися це використати! І суддейка трошки підіграв гостям, не завжди реагуючи на порушення проти Фелікса при першому його дотику руками до суперника продемонстрував картку!
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