Игроки Атлетико фолили на Феликсе в 5 раз больше, чем на остальных игроках Барселоны

"Барселона" обыграла "Атлетико" (1:0) в 15-м туре Ла Лиги благодаря голу Феликса. Португалец, арендованный "блауграной" у мадридского клуба, отпраздновал забитый гол.

По данным Marca, в течение матча игроки "Атлетико" совершили в общей сложности 12 фолов. При этом против Феликса было совершено 5 нарушений, в то время как на любом другом игроке "Барселоны" правила нарушались не более одного раза.