Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Атлетико фолили на Феликсе в 5 раз больше, чем на остальных игроках Барселоны
Матрасники фолили на Жоау чаще, чем на других игроках каталонцев
Фото: Getty Images
"Барселона" обыграла "Атлетико" (1:0) в 15-м туре Ла Лиги благодаря голу Феликса. Португалец, арендованный "блауграной" у мадридского клуба, отпраздновал забитый гол.
Читайте также Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Чемпион возвращается?
По данным Marca, в течение матча игроки "Атлетико" совершили в общей сложности 12 фолов. При этом против Феликса было совершено 5 нарушений, в то время как на любом другом игроке "Барселоны" правила нарушались не более одного раза.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
04.12.2023 в 08:53
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Арсенал продолжает лидировать, Ливерпуль второй, Челси - десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон
- Роман Григорчук: Допущенная при счете 1:1 ошибка – самое худшее, что с нами произошло
- Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1