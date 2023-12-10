Примера. Кадис - Осасуна 1:1. Субмарина не побеждает четвертый месяц подряд

"Кадис" не победил в 12-м туре Ла Лиги подряд, но все равно должен радоваться, ведь наиграл на поражение.

Результат для южан сделал навес Алехо на голову Рохера Марти на 19-й минуте.

"Осасуна" медленно раскачивалась, но во втором тайме много ее атак заканчивались остротой. Вратарь Конан Ледесма дважды вытаскивал сложные удары Рубена Гарсии и Чими Авилы; затем Иса Карселен отбил на линии ворот выстрел Мой Гомеса.

Тренер Ягоба Аррасате за голову хватался от таких поворотов, но все же его "Осасуне" удалось хотя бы не проиграть. Помог странноватый пенальти за игру рукой Мбайе, который реализовал Будимир.

???????? La acción controvertida del Cádiz - Osasuna.



???????? Mbaye roza mínimamente el balón con los dedos en un remate que se va claramente fuera.



❌ NO ES UNA ACCIÓN DE VAR.



▪️ El roce, casi imperceptible, no influye en el desarrollo de la acción ni cambia la trayectoria del balón. pic.twitter.com/1yVyD2YaH4 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 10, 2023

Не самая справедливая ничья, но какая есть. В таблице "Кадис" с 13 очками идет 17-м; "Осасуна" с 16 баллами занимает 14-ю строчку.

16-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Рохер Марти, 19 - Будимир, 70 (с пенальти)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Мбайе, Хави Эрнандес (Лукас Пирес, 75) - Алехо (Окампо, 76), Алекс, Алькарас, Мачис (Собрино, 58) - Рамос (Макси Гомес, 76), Рохер Марти

"Осасуна": Эррера - Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Орос (Ибаньес, 78), Торро (Муньос, 46), Мой Гомес (Монкайола, 87) - Рубен Гарсия (Видаль, 90+1), Будимир, Авила (Арнаис, 90+1)

Предупреждения: Алехо, 69 - Унаи Гарсия, 9, Крус, 87