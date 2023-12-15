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Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов

Испания

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 матчах

Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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Sport.es сообщает, что спортивный директор "Барселоны" Деку считает, что полузащитник команды Френки де Йонг солгал по поводу его болезни перед матчем с "Антверпеном" (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

По данным источника, в аэропорту Деку звонил де Йонгу и спрашивал, почему он не находится вместе с командой. На это футболист ответил, что заболел и у него температура. При этом спортивный директор каталонского клуба не поверил в эту информацию, считая ее оправданием.

Напомним, "Барселона" в Лиге чемпионов заняла первое место в группе, набрав 12 очков, и вышла в плей-офф турнира.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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