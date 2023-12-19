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В Испании будут публиковать переговоры судьи с ВАР

Испания
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Публикацию переговоров начнут с Суперкубка Испании

В Испании будут публиковать переговоры судьи с ВАР

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Испании начнут публиковать переговоры ВАР после окончания тура.

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация договорились публиковать переговоры главного арбитра и видеоассистентов, а также изображения, которые выводятся на экран для судьи. Это сделано для лучшего понимания судейских решений.

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Публикацию переговоров начнут с Суперкубка Испании, который пройдет с 10 по 14 января 2024 года. В Ла Лиге и Сегунде первые публикации появятся после тура, который пройдет с 12 по 15 января.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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