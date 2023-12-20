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Рамос забил в 18 сезонах Ла Лиги, повторив рекорд Хоакина в ХХI веке
Еще одно достижение Рамоса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серхио Рамос поразил ворота "Гранады" в матче чемпионата Испании (3:0). Защитник "Севильи" забил по меньшей мере один гол в 18 различных сезонах Ла Лиги.
Таким образом, 37-летний футболист повторил рекорд ХХI века, сравнявшись с Хоакином (экс-"Бетис", "Малага", "Валенсия").
Ранее Рамос выступал в Примере за "Реал", а начинал карьеру в "Севилье".
18 - @SergioRamos has scored at least one goal in 18 different seasons in #laliga, the best tally of any player in the 21st century along with Joaquín Sánchez. Eternal. pic.twitter.com/l6BXE0iSgs— OptaJose (@OptaJose) December 19, 2023
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