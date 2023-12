Рамос забил в 18 сезонах Ла Лиги, повторив рекорд Хоакина в ХХI веке

Серхио Рамос поразил ворота "Гранады" в матче чемпионата Испании (3:0). Защитник "Севильи" забил по меньшей мере один гол в 18 различных сезонах Ла Лиги.

Таким образом, 37-летний футболист повторил рекорд ХХI века, сравнявшись с Хоакином (экс-"Бетис", "Малага", "Валенсия").

Ранее Рамос выступал в Примере за "Реал", а начинал карьеру в "Севилье".

