Ферлан Менди выбыл на 10 дней из-за травмы. Карвахаль тоже не сыграет с Алавесом

Левый защитник Ферлан Менди получил небольшую травму и пропустит около 10 дней, сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай. Также участия в матче с "Алавесом" не примет правый защитник Даниэль Карвахаль.

Давид Алаба, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок, будет прооперирован сегодня в Австрии.