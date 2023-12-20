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Ферлан Менди выбыл на 10 дней из-за травмы. Карвахаль тоже не сыграет с Алавесом
Еще два защитника не сыграют с Алавесом
Getty Images
Левый защитник Ферлан Менди получил небольшую травму и пропустит около 10 дней, сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай. Также участия в матче с "Алавесом" не примет правый защитник Даниэль Карвахаль.
Давид Алаба, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок, будет прооперирован сегодня в Австрии.
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Источник:GuillermoRai
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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