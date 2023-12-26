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Барселона намерена вернуть центрального защитника Шади Риада
Барселона хочет вернуть Риада летом
Getty Images
"Барселона" намерена вернуть центрального защитника "Бетиса" Шади Риада.
Если севильцы по окончании сезона выкупят арендованного 20-летнего марокканца, то "блауграна" сможет тут же активировать опцию обратного выкупа за 7 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
При этом если Риад вернется в "Барселону", "Бетис" получит 50% от суммы последующей перепродажи игрока.
По данным Diario Sport, тренерский штаб каталонцев считает, что потенциально Риад - защитник уровня Рональда Араухо, который летом может перейти в "Баварию".
Кроме того, есть вероятность, что по окончании сезона "Барсу" покинут защитники Андреас Кристенсен или Жюль Кунде.
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