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Барселона намерена вернуть центрального защитника Шади Риада

Испания

Барселона хочет вернуть Риада летом

Барселона намерена вернуть центрального защитника Шади Риада

Getty Images

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"Барселона" намерена вернуть центрального защитника "Бетиса" Шади Риада.

Если севильцы по окончании сезона выкупят арендованного 20-летнего марокканца, то "блауграна" сможет тут же активировать опцию обратного выкупа за 7 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом если Риад вернется в "Барселону", "Бетис" получит 50% от суммы последующей перепродажи игрока.

По данным Diario Sport, тренерский штаб каталонцев считает, что потенциально Риад - защитник уровня Рональда Араухо, который летом может перейти в "Баварию".

Кроме того, есть вероятность, что по окончании сезона "Барсу" покинут защитники Андреас Кристенсен или Жюль Кунде.

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Барселона Бетис (Севилья)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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