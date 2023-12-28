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Официально: Иско продлил контракт с испанским клубом

Испания

Контракт рассчитан до 2027 года

Официально: Иско продлил контракт с испанским клубом

х

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Іспанський "Бетіс" продовжив контракт зі своїм півзахисником Іско. Про це повідомляє офіційний вебсайт клубу.

Обидві сторони домовилися про угоду минулого тижня, але сьогодні, 28 грудня, 31-річний гравець офіційно продовжив угоду з іспанським клубом до червня 2027 року.

Іско приєднався до "Бетісу" у липні 2023 року та за такий короткий проміжок часу став одним з основних гравців у команді.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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