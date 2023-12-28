Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Иско продлил контракт с испанским клубом
Контракт рассчитан до 2027 года
х
Іспанський "Бетіс" продовжив контракт зі своїм півзахисником Іско. Про це повідомляє офіційний вебсайт клубу.
Обидві сторони домовилися про угоду минулого тижня, але сьогодні, 28 грудня, 31-річний гравець офіційно продовжив угоду з іспанським клубом до червня 2027 року.
Іско приєднався до "Бетісу" у липні 2023 року та за такий короткий проміжок часу став одним з основних гравців у команді.
???????????????????? ????????????????.— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) December 28, 2023
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо может досрочно вернуть форварда из Зари
- Гвардиола - о пенальти в ворота Эвертона: Я не знаю правил. В одном случае это 11-метровый, в другом - нет
- ВСУ уничтожили 27 танков и 42 боевые бронированные машины за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн