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Football-espana опубликовала список лучших игроков Ла Лиги в этом сезоне

Испания

Список состоит из пяти футболистов

Football-espana опубликовала список лучших игроков Ла Лиги в этом сезоне

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

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Испанское издание Football-espana опубликовало список топ-5 лучших футболистов первой половины сезона Ла Лиги 2023/24.

Джуд Беллингем занял первое место. Игрок летом присоединился к "Реалу" и за это время сыграл 16 матчей, забил 13 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Испании.

Топ-5 футболистов Ла Лиги по версии Football-espana:

  • Джуд Беллингем ("Реал");
  • Антуан Гризманн ("Атлетико);
  • Иско ("Реал Бетис");
  • Алейш Гарсия ("Жирона");
  • Борха Майораль ("Хатафе").
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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