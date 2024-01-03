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Football-espana опубликовала список лучших игроков Ла Лиги в этом сезоне
Список состоит из пяти футболистов
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Испанское издание Football-espana опубликовало список топ-5 лучших футболистов первой половины сезона Ла Лиги 2023/24.
Джуд Беллингем занял первое место. Игрок летом присоединился к "Реалу" и за это время сыграл 16 матчей, забил 13 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Испании.
Топ-5 футболистов Ла Лиги по версии Football-espana:
- Джуд Беллингем ("Реал");
- Антуан Гризманн ("Атлетико);
- Иско ("Реал Бетис");
- Алейш Гарсия ("Жирона");
- Борха Майораль ("Хатафе").
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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