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Озил: Рюдигер - лучший защитник мира, его характера не хватает Челси

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Месут рассказал, кого из действующих футболистов считает лучшим защитником мира

Озил: Рюдигер - лучший защитник мира, его характера не хватает Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Германии Месут Озил рассказал, кого из действующих футболистов считает лучшим защитником мира.

"Рюдигер на пике формы - лучший защитник в мире на данный момент. Он показывает отличную игру в составе мадридского "Реала", моего бывшего клуба.

Спросите Холанда или Осимхена, насколько Тони хорош! "Челси" тоже может подтвердить: после его ухода лондонцам часто не хватает его характера", - написал Озил.

Рюдигер перешел в "Реал" из "Челси" на правах свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за мадридцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В среду, 3 января, немец забил победный мяч в ворота "Мальорки" (1:0), что позволило его команде сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Контракт 30-летнего игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года.

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Источник:
Mesut Özil
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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