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Серхио Рамос вступил в спор с болельщиком после поражения Севильи

Испания

Севилья проиграла со счетом - 2:0

Серхио Рамос вступил в спор с болельщиком после поражения Севильи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto

Новина українською

"Севилья" проиграла "Атлетику" со счетом - 2:0. Но клуб продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе. Такой результат означает, что команда занимает 16-е место, лишь на одно очко опережая Кадис, который занимает последнюю строчку к зоне вылета.

После матча Рамос давал интервью DAZN, когда к нему подошел болельщик и начал что-то кричать. Защитника это разозлило, он ответил:

"Уважай людей, мы здесь работаем и разговариваем. Замолчите и проявите немного уважения!"

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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