Серхио Рамос вступил в спор с болельщиком после поражения Севильи

"Севилья" проиграла "Атлетику" со счетом - 2:0. Но клуб продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе. Такой результат означает, что команда занимает 16-е место, лишь на одно очко опережая Кадис, который занимает последнюю строчку к зоне вылета.

После матча Рамос давал интервью DAZN, когда к нему подошел болельщик и начал что-то кричать. Защитника это разозлило, он ответил:

"Уважай людей, мы здесь работаем и разговариваем. Замолчите и проявите немного уважения!"