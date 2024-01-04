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Серхио Рамос вступил в спор с болельщиком после поражения Севильи
Севилья проиграла со счетом - 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
"Севилья" проиграла "Атлетику" со счетом - 2:0. Но клуб продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе. Такой результат означает, что команда занимает 16-е место, лишь на одно очко опережая Кадис, который занимает последнюю строчку к зоне вылета.
После матча Рамос давал интервью DAZN, когда к нему подошел болельщик и начал что-то кричать. Защитника это разозлило, он ответил:
"Уважай людей, мы здесь работаем и разговариваем. Замолчите и проявите немного уважения!"
Sergio Ramos. Están buenas las cabezas. pic.twitter.com/VF2tF8ZWkt— Manuel López Sampalo (@mlsampalo91) January 4, 2024
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