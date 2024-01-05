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Защитник Барселоны получил растяжение коленной связки
Срок восстановления неизвестен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Жуау Канселу получил повреждение в матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".
Португалец сегодня, 5 января, прошел медицинское обследование. В результате защитнику диагностировали растяжение коленной связки. Срок восстановления пока неизвестен, но главный тренер "Барселоны" отметил, что полученная травма не очень серьезная.
В матче против "Лас-Пальмаса" Канселу заменили на 11' минуте поединка.
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Источник:FC Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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