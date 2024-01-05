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Защитник Барселоны получил растяжение коленной связки

Испания

Срок восстановления неизвестен

Защитник Барселоны получил растяжение коленной связки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Жуау Канселу получил повреждение в матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Португалец сегодня, 5 января, прошел медицинское обследование. В результате защитнику диагностировали растяжение коленной связки. Срок восстановления пока неизвестен, но главный тренер "Барселоны" отметил, что полученная травма не очень серьезная.

В матче против "Лас-Пальмаса" Канселу заменили на 11' минуте поединка.

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Барселона Жоау Канселу
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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