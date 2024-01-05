Защитник Барселоны получил растяжение коленной связки

Защитник "Барселоны" Жуау Канселу получил повреждение в матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Португалец сегодня, 5 января, прошел медицинское обследование. В результате защитнику диагностировали растяжение коленной связки. Срок восстановления пока неизвестен, но главный тренер "Барселоны" отметил, что полученная травма не очень серьезная.

В матче против "Лас-Пальмаса" Канселу заменили на 11' минуте поединка.



