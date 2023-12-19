Проблемы защиты Барселоны. Чего не хватает Хави?

Добыв 27-й титул чемпиона Ла Лиги в прошлом сезоне, "Барселона" продемонстрировала отличную оборону, пропустив всего 20 голов в чемпионате, что стало лучшим показателем команды.

Однако начало нынешней кампании подопечных Хави не на столько впечатляет. Клуб покинули часть ключевых игроков, среди которых Жодри Альба, Серхио Бускетс и Усман Дембеле. К тому же ряд травм в течение сезона внес свои коррективы.

Несмотря на то, что каталонцы проиграли лишь две игры в текущем розыгрыше, эти поражения состоялись против претендентов на титул - мадридского "Реала" и "Жироны". Сейчас "блаугранас" находятся на третьей строчке и отстают на 9 очков от лидера чемпионата. Мадридский "Атлетико" отстает на один балл, хотя имеет игру в запасе.

Сегодня мы рассмотрим проблемы защиты "Барселоны", а также предположим, что нужно команде Хави для восстановления надежности обороны прошлого сезона.

Был ли прошлый сезон аномалией?

Если исключить случаи автоголов в сезоне 22/23 каталонцы пропустили в общей сложности 17 мячей с показателем 33,6 xG от соперника. Эта цифра явно свидетельствует о значительном преимуществе подопечных Хави. Хотя их оборона была надежной в прошлом году, но элемент везения также присутствовал. Особенно, если взглянуть на статистику этого сезона.

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, такие как травма основного голкипера тер Штегена, "Барселона" пропустила 19 голов в чемпионате с общим коэффициентом xG 17,9. Хотя эта цифра меньше по сравнению с прошлым сезоном, но чемпионат еще не дошел даже до экватора. Эти цифры помогают нам увидеть картину регресса "Барселоны" в защите и подтверждают проблемы, которые мы дальше рассмотрим.

Как действует команда при контроле мяча

В связи с тем, что во время летнего трансферного окна состав команды несколько изменился, Хави внес позиционные коррективы благодаря различным ролям и новым задачам на поле. Несмотря на его эксперименты с несколькими различными формациями, включая 4-2-3-1 и даже 3-4-1-2 против "Реала", "Барселона" чаще всего использовала свою классическую 4-3-3, что можно было наблюдать в их недавнем поражении от "Жироны".

Барселона играет по схеме 2-3-5 во время контроля мяча. Араухо переходит с позиции правого защитника на более высокую позицию

Как показано выше, когда "Барселона" владеет мячом, она часто начинает розыгрыш в первой трети, и билдап (выход команды из обороны в атаку) происходит по схеме 2-3-5. Все начинается с двух центральных защитников. Обычно Кунде или Араухо взаимодействуют со своим свободным центральным защитником. Они опускаются глубже, чтобы получить мяч и найти вариант для паса. Канселу чередует позицию крайнего защитника с позицией инвертированного центрального защитника, чтобы разнообразить игру команды.

С другой стороны, левый защитник Бальде получает гораздо больше свободы благодаря перемещению Канселу ближе к центру. Это позволяет ему играть в роли левого вингбека, поддерживая ширину слева. Благодаря этому вингеры, такие как Жоао Феликс, создают хаос в полузащите и совершают врывания в штрафную площадь.

Кроме умений начинать атаку через пас и выхода из-под прессинга, центральные защитники хорошо владеют навыками продвижения мяча. Это позволяет выполнять скоростные забегания, что способствует быстрому и прямому стилю Хави.

Игра в защите

После потери мяча "Барселона" пытается как можно быстрее отобрать снаряд с помощью агрессивного прессинга. Они пытаются вовлечь в игру нескольких игроков в центре поля, чтобы остановить контратаку соперника.

Эта тактика оказалась невероятно успешной, поскольку показатель PPDA "блаугранас" составляет лишь 9,5 (PPDA - показатель интенсивности прессинга. Он отражает количество передач, которые совершает соперник перед потерей мяча. Чем меньше PPDA, тем лучше команда использует высокий прессинг).

Это является вторым лучшим показателем в Ла Лиге в этом сезоне. "Сине-гранатовые" выполнили 29 перехватов мяча, которые привели к голевым моментам. Это свидетельствует об эффективности их прессинга.

Барселона использует высокий прессинг и пытается заставить игроков соперника допустить ошибку.

У "Барселоны" не так много возможностей построить игру в обороне. Все из-за использования высокого прессинга в последней трети поля. Однако Хави стремится, чтобы его команда перестраивалась в компактную схему 4-1-4-1, заставляя своих атакующих защитников опускаться глубже в линию защиты.

Стремление "Барсы" предотвратить любое продвижение мяча через центральные зоны привело к тому, что они стали уязвимыми на флангах. Соперник пытается использовать это для игры 1 в 1 против изолированных защитников. Это приводит к увеличению контроля мяча в этих зонах.

Как только мяч оказывается на флангах, "Барселона" пытается заполнить это пространство, чтобы не дать сопернику провести контратаку. Каталонцы заставляют соперника играть назад или внутрь поля, где за счет количественного преимущества открывается возможность вернуть контроль.

"Барселона" формирует компактную оборонительную структуру и создает две линии из четырех игроков, между которыми расположится Гюндоган.

Проблемы при переходах

Одной из слабостей обороны "Барселоны" в этом сезоне является их способность защищаться от контратак, особенно когда их поймали на переходной фазе. Несмотря на их технические способности, в случае потери мяча во второй трети поля, подопечные Хави сталкиваются с трудностями из-за недостатка физических качеств у игроков.

Как только их защитники поднимаются выше по полю, сразу бросается в глаза их не соответствие интенсивности соперника. Они выглядят статичными и не вовремя реагируют на движения оппонентов. Из-за этого проваливаются в переходных зонах против более интенсивных и атакующих команд Ла Лиги.

Это было особенно заметно в недавнем матче с лидером лиги "Жироной" (4:2). Голкипер оппонентов отдал длинную передачу, которую Стуани смог принять и перевести дальше с относительной легкостью. На 90 минуте он забил четвертый гол "Жироны" в матче.

Жирона воспользовалась недостатком физических атрибутов защитников Барселоны и забила гол, переиграв Араухо в верховой борьбе.

Приобретение Канселу этим летом помогло лучше контролировать мяч. Но его атакующий потенциал имеет свои недостатки, особенно когда разговор идет об обороне. Из-за постоянных смещений на поле, Жоау теряет позицию и его отсутствие на нужном месте приводит к появлению свободных зон, которые соперник может использовать для контратаки. Несколько похожую проблему имеет Клопп, когда использует Трента Александра-Арнольда на позиции правого защитника.

Когда Канселу играет на левом фланге защиты в отсутствие Бальде, у "Барселоны" появляются дополнительные проблемы. Отсутствие высококлассного правого защитника пагубно влияет на надежность команды, а центральные защитники Кунде и Араухо вынуждены дополнять эту позицию.

Кроме того, сказывается отсутствие полноценной замены левого защитника в случае отсутствия Бальде. Тогда его позицию занимает Канселу, после чего возникает проблема на другом фланге. Центральные защитники Кунде и Араухо вынуждены занимать его место, которое не является для них "родным". Из-за этого они мало помогают "Барселоне" в атаке.

После того, как Кансело освободил свою зону слева, "Жирона" получила свободную зону, а ошибка Кристенсена создала возможность для оппонентов выйти вперед.

Статичность полузащиты и травмы

С уходом летом Бускетса Хави столкнулся с еще одной проблемой. Наставник в течение текущего сезона постоянно экспериментировал с ролями и пытался найти того, кто сможет заменить 6-го номера. Важной деталью в билдапе стал Гави, который благодаря своему трудолюбию и хорошему первому пасу смог на некоторое время закрыть проблемную позицию.

Однако после того, как он получил травму колена во время выступления за сборную Испании, вновь возник этот вопрос. Такие игроки, как Илкай Гюндоган и Френки де Йонг являются полузащитниками мирового уровня, но им не хватает опыта в защите, чтобы удерживать достаточный баланс.

Если сравнивать процентные показатели полузащиты "Барселоны", то можно заметить значительное снижение эффективности в защите по сравнению Гави с другими.

Летом был приобретен Ориоль Ромеу, который был наиболее ориентирован на оборону и должен был закрыть позицию опорного полузащитника. Но ему не хватило атлетических данных, чтобы интенсивно перемещаться по полю. Именно поэтому возникает проблема в переходе из атаки в оборону. Игроки просто не успевают за соперником. Интенсивность - очень важный параметр, учитывая то, что Хави пытается играть с высокой линией обороны.

Проблему недостатка физических способностей Ромео можно проследить на примере игры с донецким "Шахтером". Опорный полузащитник каталонцев позиционно потерял Судакова, а затем не смог его догнать.

Проблема ранних пропущенных мячей

Если посмотреть на то, когда "Барселона" пропускает свои голы - обнаружим, что это мячи, которые забиты в первой половине встречи. Это безусловно влияет на их психологическое состояние и вносит коррективы на стартовый план игры. В четырех матчах Ла Лиги в этом сезоне "сине-гранатовые" пропустили как минимум два гола в первом тайме - это третий худший показатель с начала века. В дополнение они пропускали на первой минуте поединка против "Гранады" и "Алавеса". Из этого можно сделать выводы, что команда выходит на поле без желаемой концентрации и готовности.

Если взглянуть на общую картину этого сезона, то "Барселона" остается претендентом на титул, а также провести сильную еврокубковую кампанию. Однако недостаток глубины запаса и потеря ключевых игроков может сыграть с Хави злую шутку. Трансферное окно в Испании открывается 2-го января, возможно это поможет наставнику "каталонцев" решить проблемы.