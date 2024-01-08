Лунин против Атлетико и, возможно, Барсы, топ-соперник для Трубина. Расписание футбола на 8 - 14 января

После праздников футбол только набирает обороты. Неделя с восьмого по четырнадцатое января будет с умеренной нагрузкой. Преимущественно – с кубковым акцентом. Но точно не будет скучно. "Бенфика" Трубина сыграет против "Браги", "Реал" Лунина будет соревноваться с топ-соперниками в Суперкубке, много матчей увидим в Италии и Англии. О графике всех самых интересных игр недели – ниже в материале.

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Понедельник, восьмое января

Здесь акцент на кубковом матче с участием МЮ. Команда Эрика тен Хаага – в кризисе, но проходить "Уиган" обязана. Это в теории. А как будет на практике – увидим на футбольном поле.

"Уиган" - "Манчестер Юнайтед". 22:15. Кубок Англии. Setanta Sports

Вторник, девятое января

Умеренная нагрузка продолжится одним кубковым матчем в Англии, где имеет шанс сыграть Михаил Мудрик. Интересно будет в Италии, где сенсационная "Болонья" попытается остановить "Фиорентину".

"Мидлсбро" - "Челси". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

"Фиорентина" - "Болонья". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

Среда, десятое января

В среду будет немного матчей, но все – топовые. Как на подбор. Чего стоит хотя бы противостояние "Реала" и "Атлетико" в Суперкубке Испании?! Ожидаем увидеть в этом матче украинца Андрея Лунина. "Ливерпуль" в Кубке Англии проэкзаменует "Фулхэм". В Италии увидим римское дерби, а также очень интересный матч между "Миланом" и "Аталантой".

Ну и изюминка программы – кубковый матч "Бенфики" с "Брагой". С акцентом на нашего Анатолия Трубина.

"Лацио" - "Рома". 19:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Реал" - "Атлетико". 21:00. Суперкубок Испании. MEGOGO

"Ливерпуль" - "Фулхэм". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

"Милан" - "Аталанта". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Бенфика" - "Брага". 22:45. Кубок Португалии. MEGOGO

Четверг, одиннадцатое января

Супепкубок Испании продолжится матчем "Барселоны" и "Осасуны". Также будет интересный матч в Италии, где "Ювентус" продолжит свой поход за кубковым трофеем. Его попытается остановить "Фрозионе".

"Барселона" - "Осасуна". 21:00. Суперкубок Испании. MEGOGO

"Ювентус" - "Фрозионе". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

Пятница, двенадцатое января

А вот в пятницу уже возобновятся национальные чемпионаты. В частности, впервые после рождественской паузы сыграют в Германии. Очень интересный матч будет в Лиге 1, где соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Марсель" примет "Страсбур" Эдуарда Соболя. Очередной тур Примеры откроется противостоянием "Севильи" и "Алавеса".

"Бавария" - "Хоффенхайм". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Севилья" - "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO

"Марсель" - "Страсбур". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, тринадцатое января

А вот и полноценный, насыщенный европейским футболом день. Кубковые соревнования отойдут в тень, а на первый план вновь выдвинутся национальные лиги. Матч с участием "Челси" – это всегда возможность увидеть в деле Михаила Мудрика. Потенциально украинизированными будут два матча Серии А – с участием "Эмполи" и "Дженоа".

"Челси" - "Фулхэм". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Лас-Пальмас" - "Вильярреал". 15:00. Примера. MEGOGO

"Дженоа" - "Торино". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Наполи" - "Салернитана". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Лейпциг" - "Айнтрахт". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Аусбург" - "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Мальорка" - "Сельта". 17:15. Примера. MEGOGO

"Монако" - "Реймс". 18:00. Лига 1. MEGOGO

"Верона" - "Эмполи". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Атлетик" - "Реал Сосьедад". 19:30. Примера. MEGOGO

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Дармштадт" - "Боруссия" Д. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Монца" - "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Бетис" - "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO

"Ренн" - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, четырнадцатое января

Последний день недели пройдет под знаком "Жироны" – будет ее матч Ла Лиги против "Альмерии". Но это не единственное украинизированное противостояние в чемпионате Испании. Будет еще матч "Валенсии", за которую может сыграть Роман Яремчук. Англия встретит нас суперматчем между МЮ и "Тоттенхэмом". Перед тем, к слову, Виталий Миколенко в составе "Эвертона" будет противостоять сенсационной "Астон Вилле".

Франция может заинтересовать зрителей матчем двух команд-участниц Лиги чемпионов – ПСЖ против "Ланса". В Германии следим за "Штутгартом", который может удивлять. И наконец – "Милан" против "Ромы". Здесь все понятно без слов.