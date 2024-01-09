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Жерар Пике возвращается в футбол: Мне его очень не хватает

Испания
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Испанец хочет начать тренерскую деятельность

Жерар Пике возвращается в футбол: Мне его очень не хватает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист Жерар Пике неожиданно объявил о возвращении в футбол:

"Наступил новый год, и после тщательных размышлений я решил вернуться в футбол. Мне его очень не хватает. На этот раз не как игрок. А как тренер. Более подробной информацией я поделюсь в конце недели".

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Жерар Пике объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе 6 ноября 2022 года. С тех пор он посвятил себя своей компании Kosmos.

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Жерар Пике
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Источник:
Жерар Пике
Опубликовал: Екатерина Власова
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