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Жерар Пике возвращается в футбол: Мне его очень не хватает
Испанец хочет начать тренерскую деятельность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист Жерар Пике неожиданно объявил о возвращении в футбол:
"Наступил новый год, и после тщательных размышлений я решил вернуться в футбол. Мне его очень не хватает. На этот раз не как игрок. А как тренер. Более подробной информацией я поделюсь в конце недели".
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Жерар Пике объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе 6 ноября 2022 года. С тех пор он посвятил себя своей компании Kosmos.
Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana.— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024
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