Жерар Пике возвращается в футбол: Мне его очень не хватает

Бывший футболист Жерар Пике неожиданно объявил о возвращении в футбол:

"Наступил новый год, и после тщательных размышлений я решил вернуться в футбол. Мне его очень не хватает. На этот раз не как игрок. А как тренер. Более подробной информацией я поделюсь в конце недели".