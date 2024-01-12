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Рафинья травмировал двуглавую мышцу бедра и пропустит матч за Суперкубок
Вингер Барселоны пропустит игру с мадридским Реалом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра и пропустит игру с мадридским "Реалом" за Суперкубок Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В текущем сезоне бразилец провел за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами.
Матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится 14 января на стадионе "Аль-Авваль Парк" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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12.01.2024 в 16:33
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