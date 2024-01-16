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Фанаты Реала раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим игроком 2023 года
В социальных сетях фанаты "сливочных" удивились выбору Вальверде
Фото: https://twitter.com/fedeevalverde
Болельщики "Реала" раскритиковали полузащитника мадридцев Федерико Вальверде за то, что уругваец выбрал нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года.
В социальных сетях некоторые фанаты "сливочных" удивились выбору Вальверде. В частности, у Федерико спрашивали, зачем он поставил Месси на первое место, а также выразили разочарование таким поступком игрока "Реала" и отметили, что аргентинец победил именно благодаря Федерико. Победу в номинации лучший игрок 2023 года по версии ФИФА одержал Месси.
Отметим, что в 2023-м 36-летний аргентинец также выиграл "Золотой мяч", который стал для него восьмым в карьере. Летом прошлого года Лионель Месси покинул "ПСЖ" на правах свободного агента и присоединился к американскому клубу "Интер Майами".
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