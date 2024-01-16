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Фанаты Реала раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим игроком 2023 года

Испания

В социальных сетях фанаты "сливочных" удивились выбору Вальверде

Фанаты Реала раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим игроком 2023 года

Фото: https://twitter.com/fedeevalverde

Новина українською

Болельщики "Реала" раскритиковали полузащитника мадридцев Федерико Вальверде за то, что уругваец выбрал нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года.

В социальных сетях некоторые фанаты "сливочных" удивились выбору Вальверде. В частности, у Федерико спрашивали, зачем он поставил Месси на первое место, а также выразили разочарование таким поступком игрока "Реала" и отметили, что аргентинец победил именно благодаря Федерико. Победу в номинации лучший игрок 2023 года по версии ФИФА одержал Месси.

Отметим, что в 2023-м 36-летний аргентинец также выиграл "Золотой мяч", который стал для него восьмым в карьере. Летом прошлого года Лионель Месси покинул "ПСЖ" на правах свободного агента и присоединился к американскому клубу "Интер Майами".

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Лионель Месси Реал (Мадрид) Уругвай Федерико Вальверде
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Источник:
fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.01.2024 в 13:15
Це навіть не смішно... Бо відбір, аби не Мессі означає, що біля Міссі ніхто навіть поряд не знаходиться!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
16.01.2024 в 13:15
Це навіть не смішно... Бо відбір, аби не Мессі означає, що біля Міссі ніхто навіть поряд не знаходиться!
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1
3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 13:10
А разве когда-нибудь фанаты реала отличались умом и сообразительностью?
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Бapceлиниyс
16.01.2024 в 13:08
Молодец Федя!
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