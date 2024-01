Деды выигрывали КЕЧ, отец ассистировал Мичелу, наследник выручает Симеоне: самая спортивная семья Испании под микроскопом

Когда Маркос Льоренте дебютировал за “Реал” в 2015-м, его семья выдохнула с облегчением. Это означало, он их не подвел.

Футболка "Сливочных" - часто недостижимая мечта для целого мира - в их семье вроде обыденности. Здесь почти каждый имел этот опыт и может поделиться.

Маркосу, конечно, больше всего помогал отец:

Папа Маркоса - Пако Льоренте - выступал за "Сливочных" в конце 80-х и начале 90-х.

Звездой не был; ребенком его вообще выставили за дверь Ла Фабрики, но Пако перешел в "Атлетико", засветился там и в 87-м вернулся на "Бернабеу", чтобы быть "первым на замене".

В составе Реала он выиграл три чемпионства, два Кубка и имел свои минуты славы — например, в выездном матче КЕЧ против “Порту” в 87-м, где после выхода на замену дважды результативно прошел по краю и прострелил на Мичела.

Ну и еще Пако был бойцом. Как-то в 89-м в матче с “Миланом” он сильно травмировал плечо, но доиграл с привязанной к корпусу рукой.

Маркос пошел в него - настолько, что когда в 2019-м переходил в "Атлетико", El Pais назвала его "созданным для Симеоне".

Не ошиблись, само собой.

***

Впрочем, Маркосу помогает не только отец.

На фото, где он позирует с футболкой “Матрасников”, присутствует другой Льоренте — это Хулио, брат Пако, который ведет дела племянника и еще многих. До недавнего времени он был агентом Давида Сильвы.

Братья Льоренте вдвоем грели лавку "Реала" в 1988-90 годах. Пако не проходил в состав за Бутрагеньо, а Хулио перекрыл дорогу в старт Чендо.

Что делать? Пришлось ехать за практикой в другое место, и Хулио выбрал “Тенерифе”, начинавшего свою золотую эру. Благодаря этому он не только набегал 234 матча в Ла Лиге, но и выходил в полуфинал Кубка УЕФА в 1997-м.

Играл Хулио, кстати, правого латераля, и это та позиция, где Маркоса чаще всего ставит Симеоне.

Также этот Льоренте умел как никто приложиться с дальней дистанции — еще один скилл, которым владеет племянник.

Когда Маркос дублем шокировал “Ливерпуль” на “Энфилде”, это именно Хулио брал у него интервью для Cadena SER:

***

Хулио – известная персона на Пиренеях. Хотя, ясно, и не столь знаменита, как Хосе Луис Льоренте, или же просто Джо.

Не ищите его в футбольных справочниках – самый старший из братьев был баскетболистом; выдающимся разыгрывающим, набегавшим 112 матчей за сборную Испании.

За длинную карьеру Джо выиграл все клубные трофеи в том числе и с "Реалом", где имел целых две каденции - в 1979-83 и 1987-92 годах.

В 1984 он вместе со сборной Испании взял серебро на Олимпиаде, где команду Льоренте, Корбалана и Солосабаля остановили только США Майкла Джордана и Патрика Юинга.

Уже после завершения карьеры в 1997-м Джо на 15 лет возглавил профсоюз баскетболистов. Тем временем на площадке оставался последний из братьев Льоренте Тоньин. Тоже разыгрывающий, но не такой талантливый, он провел 16 сезонов в середняках, а в 2002-м боссы "Реала", зная историю его семьи, пригласили 38-летнего ветерана к себе, чтобы он тоже надел белую футболку.

В ней Тоньин и завершил карьеру спустя полгода и сейчас ведет популярное шоу о баскетболе Colgados del Aro. Тем временем у его брата колонка на El Espanol.

Что Маркос взял от дядей-баскетболистов? Здравый смысл. Он тоже мыслит и говорит правильные вещи.

Ну, и еще он тоже может быть разыгрывающим, и это не раз выручало "Атлетико".

***

Не секрет, что он сам хотел, дабы этот навык помогал "Реалу".

Еще в 2016 году Маркос признавался:

Кто знает, может, у него бы даже получилось, если бы вышло у Сантьяго Солари. Это он поверил в Маркоса, дал ему место в старте — и в декабре 2018-го фаны “Реала” признали Льоренте игроком месяца. Все шло хорошо, пока не вернулся Зидан. Впрочем, это тоже часть наследия семьи Льоренте — кто-то из них играл за Мадрид долго, а другие мало.

Старшее поколение это хорошо иллюстрирует. Дед Маркоса по матери не кто-нибудь, а Рамон Гроссо, основной центральный нападающий "Реала" 60-х и 70-х.

В народе эту команду прозвали Ye-Ye. Им не хватало таланта Пушкаша и Ди Стефано, но они были молоды и старательны. Собственно, самого Гроссо в Испании называли El Obrero (Рабочий). Как-то в матче с "Бокой" за трофей Ramón de Carranza он даже играл вратаря.

Жаль, что дед не дожил до успехов внука — в 2002-м Гроссо не стало только в 58 лет из-за рака.

***

Зато голы и ассисты Льоренте увидели его двоюродные дедушки – и это еще одна сюжетная линия.

Дело в том, что бабушка Маркоса Мария Антония была родной сестрой братьев Хенто — Пако, Хулио и Антонио.

Двое последних – обычные середняки. Они оба прошли через "Реал", даже выиграли трофеи, но стабильно заиграли в более скромных клубах; особенно в "Расинге", который вдвоем тащили в 1963-68 годах.

Что же касается Пако Хенто, то его представлять, пожалуй, не стоит. "Кантабрийский шторм", эталон вингера своего времени; тот, кому запыхавшийся Альфредо Ди Стефано кричал из центра поля: "Стой, мы не успеваем!"

Хотя это так, для галочки. На самом деле и аргентинец, и Пушкаш, и Бернабеу были рады, что Хенто играет за них. Его скорость ставила в тупик каждого соперника. Как остановить того, кого банально не можешь догнать? В те времена футбол был не столь плотным, как сейчас.

И ко всему Хенто с его стилем играл аномально долго. Он пришел вместе с Ди Стефано, а ушел всего на четыре года раньше Рамона Гроссо. 18 сезонов в "Реале", 12 чемпионств, рекордные 6 Кубков чемпионов - кто сможет такое превзойти?

???????? Today marks a year without Paco Gento, top scorer of the #TrofeoCarranza with 9 goals and second top player with the most games played, 17. Seven editions of our trophy, winning four.



???? 1958

???? 1959

???? 1960

???? 1966 pic.twitter.com/nV9CuOwR9Q