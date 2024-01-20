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Деды выигрывали КЕЧ, отец ассистировал Мичелу, наследник выручает Симеоне: самая спортивная семья Испании под микроскопом
Семья Льоренте-Хенто – это нечто особенное
Фото: realmadrid.com
Когда Маркос Льоренте дебютировал за “Реал” в 2015-м, его семья выдохнула с облегчением. Это означало, он их не подвел.
Футболка "Сливочных" - часто недостижимая мечта для целого мира - в их семье вроде обыденности. Здесь почти каждый имел этот опыт и может поделиться.
Маркосу, конечно, больше всего помогал отец:
"Я мог оказаться в академии и раньше, – рассказывал Льоренте. - Но папа очень хотел, чтобы я сначала поиграл в футбол просто для себя, потому что он знал: когда ты приходишь в “Реал”, появляется много давления. Мадрид очень-очень требователен!”
Папа Маркоса - Пако Льоренте - выступал за "Сливочных" в конце 80-х и начале 90-х.
Звездой не был; ребенком его вообще выставили за дверь Ла Фабрики, но Пако перешел в "Атлетико", засветился там и в 87-м вернулся на "Бернабеу", чтобы быть "первым на замене".
В составе Реала он выиграл три чемпионства, два Кубка и имел свои минуты славы — например, в выездном матче КЕЧ против “Порту” в 87-м, где после выхода на замену дважды результативно прошел по краю и прострелил на Мичела.
Ну и еще Пако был бойцом. Как-то в 89-м в матче с “Миланом” он сильно травмировал плечо, но доиграл с привязанной к корпусу рукой.
Маркос пошел в него - настолько, что когда в 2019-м переходил в "Атлетико", El Pais назвала его "созданным для Симеоне".
Не ошиблись, само собой.
***
Впрочем, Маркосу помогает не только отец.
На фото, где он позирует с футболкой “Матрасников”, присутствует другой Льоренте — это Хулио, брат Пако, который ведет дела племянника и еще многих. До недавнего времени он был агентом Давида Сильвы.
⚠️ Julio Llorente, representante y tío de @marcosllorente, llegando a las oficinas del Wanda— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) June 19, 2019
???? ¿Podría haber anuncio oficial en las próximas horas?
????️ Todos los detalles en el #Golazo pic.twitter.com/aZQFwp9mmK
Братья Льоренте вдвоем грели лавку "Реала" в 1988-90 годах. Пако не проходил в состав за Бутрагеньо, а Хулио перекрыл дорогу в старт Чендо.
Что делать? Пришлось ехать за практикой в другое место, и Хулио выбрал “Тенерифе”, начинавшего свою золотую эру. Благодаря этому он не только набегал 234 матча в Ла Лиге, но и выходил в полуфинал Кубка УЕФА в 1997-м.
Играл Хулио, кстати, правого латераля, и это та позиция, где Маркоса чаще всего ставит Симеоне.
Также этот Льоренте умел как никто приложиться с дальней дистанции — еще один скилл, которым владеет племянник.
???? Golazo de Julio Llorente al Barcelona— Retro + (@retro_plus) January 27, 2020
⚽️ Tenerife 2-1 Barcelona
???? 2-4-1995 pic.twitter.com/CnLnKo0y8f
Когда Маркос дублем шокировал “Ливерпуль” на “Энфилде”, это именно Хулио брал у него интервью для Cadena SER:
“Что же ты так долго скрывал этот талант? Никто в семье не знал”.
***
Хулио – известная персона на Пиренеях. Хотя, ясно, и не столь знаменита, как Хосе Луис Льоренте, или же просто Джо.
Не ищите его в футбольных справочниках – самый старший из братьев был баскетболистом; выдающимся разыгрывающим, набегавшим 112 матчей за сборную Испании.
За длинную карьеру Джо выиграл все клубные трофеи в том числе и с "Реалом", где имел целых две каденции - в 1979-83 и 1987-92 годах.
В 1984 он вместе со сборной Испании взял серебро на Олимпиаде, где команду Льоренте, Корбалана и Солосабаля остановили только США Майкла Джордана и Патрика Юинга.
Уже после завершения карьеры в 1997-м Джо на 15 лет возглавил профсоюз баскетболистов. Тем временем на площадке оставался последний из братьев Льоренте Тоньин. Тоже разыгрывающий, но не такой талантливый, он провел 16 сезонов в середняках, а в 2002-м боссы "Реала", зная историю его семьи, пригласили 38-летнего ветерана к себе, чтобы он тоже надел белую футболку.
В ней Тоньин и завершил карьеру спустя полгода и сейчас ведет популярное шоу о баскетболе Colgados del Aro. Тем временем у его брата колонка на El Espanol.
Что Маркос взял от дядей-баскетболистов? Здравый смысл. Он тоже мыслит и говорит правильные вещи.
Ну, и еще он тоже может быть разыгрывающим, и это не раз выручало "Атлетико".
***
Не секрет, что он сам хотел, дабы этот навык помогал "Реалу".
Еще в 2016 году Маркос признавался:
"Атлетико" - это не совсем то. Мой отец играл и за Мадрид, и за “Атлетико”, но мне больше нравилось его видеть в белой футболке. Я хотел бы сыграть во многих дерби именно в ней”.
Кто знает, может, у него бы даже получилось, если бы вышло у Сантьяго Солари. Это он поверил в Маркоса, дал ему место в старте — и в декабре 2018-го фаны “Реала” признали Льоренте игроком месяца. Все шло хорошо, пока не вернулся Зидан. Впрочем, это тоже часть наследия семьи Льоренте — кто-то из них играл за Мадрид долго, а другие мало.
Ramón Grosso (Real Madrid).— El Fútbol del Siglo XX (@futbol_siglo) February 24, 2021
????: EFE.#realmadrid pic.twitter.com/HonMxIHyLm
Старшее поколение это хорошо иллюстрирует. Дед Маркоса по матери не кто-нибудь, а Рамон Гроссо, основной центральный нападающий "Реала" 60-х и 70-х.
В народе эту команду прозвали Ye-Ye. Им не хватало таланта Пушкаша и Ди Стефано, но они были молоды и старательны. Собственно, самого Гроссо в Испании называли El Obrero (Рабочий). Как-то в матче с "Бокой" за трофей Ramón de Carranza он даже играл вратаря.
Жаль, что дед не дожил до успехов внука — в 2002-м Гроссо не стало только в 58 лет из-за рака.
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Зато голы и ассисты Льоренте увидели его двоюродные дедушки – и это еще одна сюжетная линия.
Дело в том, что бабушка Маркоса Мария Антония была родной сестрой братьев Хенто — Пако, Хулио и Антонио.
Двое последних – обычные середняки. Они оба прошли через "Реал", даже выиграли трофеи, но стабильно заиграли в более скромных клубах; особенно в "Расинге", который вдвоем тащили в 1963-68 годах.
Что же касается Пако Хенто, то его представлять, пожалуй, не стоит. "Кантабрийский шторм", эталон вингера своего времени; тот, кому запыхавшийся Альфредо Ди Стефано кричал из центра поля: "Стой, мы не успеваем!"
Хотя это так, для галочки. На самом деле и аргентинец, и Пушкаш, и Бернабеу были рады, что Хенто играет за них. Его скорость ставила в тупик каждого соперника. Как остановить того, кого банально не можешь догнать? В те времена футбол был не столь плотным, как сейчас.
И ко всему Хенто с его стилем играл аномально долго. Он пришел вместе с Ди Стефано, а ушел всего на четыре года раньше Рамона Гроссо. 18 сезонов в "Реале", 12 чемпионств, рекордные 6 Кубков чемпионов - кто сможет такое превзойти?
???????? Today marks a year without Paco Gento, top scorer of the #TrofeoCarranza with 9 goals and second top player with the most games played, 17. Seven editions of our trophy, winning four.— Cádiz CF ???????????????? (@Cadiz_CFEN) January 18, 2024
???? 1958
???? 1959
???? 1960
???? 1966 pic.twitter.com/nV9CuOwR9Q
После смерти Ди Стефано в 2014 году именно Хенто стал почетным вице-президентом Мадрида и оставался им вплоть до смерти в 2022-м.
Маркос называл старика дядей. Они общались; Хенто хотел, чтобы кто-то из семьи продолжал играть за "Реал":
“Я очень горжусь дядей и его достижениями. Если вы спросите у него, как так получилось, у него всегда один ответ – скромность и упорство”.
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От Хенто Маркоса передались прыткие ноги. Да и не только ему.
Всю большую семью Льоренте объединяет неординарная скорость — они вингеры, фулбеки, разыгрывающие.
Впрочем, и упорство тоже на месте. Еще отец Маркоса Пако имел прозвище El Lechuga, поскольку не ел мяса и пристально следил за питанием. Дядю Хулио его тренер в "Тенерифе" Хорхе Вальдано описывал как "морского пехотинца".
Маркос пошел по их стопам. Хавбек "Хетафе" Луис Милья не даст соврать, они знакомы с 12 лет:
"Это благодаря Маркосу я стал игроком. На его примере я увидел, насколько важны питание и дополнительные тренировки. Он большой профессионал. Это гордость – быть его другом”.
Таким образом, все у Льоренте сложилось хорошо, кроме одного – он не в Реале.
“Вся наша семья – Madridistas a muerte, а Маркос творит историю для другой части города. Это очень неожиданно для нас”, - признавался дядя Маркоса Хосе Луис. Да и другие думают так же.
Хулио, Пако, Хосе Луис и Тоньин Льоренте. Фото: marca.com
Что делать? Только Перес может исправить ошибку Зидана и вернуть эту историю в логичное русло.
Ну а если нет? Что ж, может, Маркос основает новую ветвь Льоренте, которые будут героями "Матрасников"? Потенциал-то есть. Прямо сейчас у Маркоса 177 матчей и 24 гола за "Атлетико". Он еще не легенда, но уже внес вклад, который на “Метрополитано” точно не забудут.
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