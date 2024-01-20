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Примера. Валенсия — Атлетик 1:0. Дуро сделал работу Яремчука

Испания

Беспроигрышная серия Бильбао подошла к концу

Примера. Валенсия — Атлетик 1:0. Дуро сделал работу Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" нанесла "Атлетику" первое поражение во всех турнирах с 22 октября. Не сенсация, но и не обыденность.

По игре ли результат? Наверное, нет. Справедливее была бы ничья, ведь на поле велась равная борьба без какого-либо доминирования.

До перерыва у "Атлетика" дважды в створ опасно пробивал Нико Уильямс, но здорово играл Мамардашвили; за "Валенсию" отвечали Фран Перес, Пепелу и Яремчук, но все трое били мимо.

Второй тайм тоже начался с опасного шанса басков — это Сансет не сумел попасть в угол с центра штрафной.

И вот на этом месте "Валенсия" выстрелила голом благодаря мастерству Гайя и прыжку Уго Дуро, который фактически сделал работу Яремчука, замкнув высокий мяч.

К слову про Романа — он вышел на 14-й минуте благодаря травме Серхи Каноса и снова по неясным причинам был инертным. Один раз пробил головой мимо, запорол одну контратаку. выиграл пару верховых мячей в центре - ну куда это годится? По итогу Рубен Бараха даже сделал обратную замену. Тем более, Бильбао в конце поддавливал, и "Валенсии" пришлось попотеть, чтобы сохранить результат.

В таблице победа подняла "Летучих мышей" на 7-е место с 32 очками. У "Атлетика" все еще третья строчка и то же 41 очко, что и у "Барселоны".

21-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Дуро, 61

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Паулиста, Гайя — Фран Перес (Коррея, 69), Гильямон, Пепелу, Канос (Яремчук, 14, Герра, 82) — Дуро, Диего Лопес (Васкес, 82)

"Атлетик": Симон — Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче — Эррера (де Галларета, 62), Прадос (Унаи Гомес, 69) — Беренгер, Сансет (Рауль Гарсия, 79), Нико Уильямс (Аду, 79) — Гурусета (Вильялибре, 69)

Предупреждения: Нико Уильямс, 56, Вивиан, 90, Аду, 90+1

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