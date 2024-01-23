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Ферран Торрес: Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере
Ферран считает, что переживает лучшие времена
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Ферран Торрес считает, что переживает лучшие времена с начала карьеры.
Матч Ла Лиги с "Бетисом" (4:2), в котором испанец оформил хет-трик и отдал голевую передачу, стал для Феррана 100-м в составе "Барселоны".
"Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере, когда я больше всего уверен в себе и чувствую себя морально сильнее.
Я понял, что характер самый важный. Он помогает обрести уверенность в себе, которая очень важна, чтобы быть лучшим на поле и за его пределами. Поэтому важно работать, сохранять смирение и быть стабильным.
Дисциплина - это то, что отличает вас от других", - сказал вингер "Барселоны".
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