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Ферран Торрес: Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере

Испания

Ферран считает, что переживает лучшие времена

Ферран Торрес: Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Ферран Торрес считает, что переживает лучшие времена с начала карьеры.

Матч Ла Лиги с "Бетисом" (4:2), в котором испанец оформил хет-трик и отдал голевую передачу, стал для Феррана 100-м в составе "Барселоны".

"Думаю, я переживаю лучший момент в своей карьере, когда я больше всего уверен в себе и чувствую себя морально сильнее.

Я понял, что характер самый важный. Он помогает обрести уверенность в себе, которая очень важна, чтобы быть лучшим на поле и за его пределами. Поэтому важно работать, сохранять смирение и быть стабильным.

Дисциплина - это то, что отличает вас от других", - сказал вингер "Барселоны".

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Барселона Ферран Торрес
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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