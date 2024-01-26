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Мотта - фаворит Барсы на пост тренера. Рафа Маркес может прийти при более ранней отставке Хави - Источник

Испания

Испанский журналист назвал Мотту фаворитом на пост тренера Барселоны

Мотта - фаворит Барсы на пост тренера. Рафа Маркес может прийти при более ранней отставке Хави - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ситуацию вокруг тренера "Барселоны" оценил директор программы El Larguero на Cadena SER Ману Карреньо.

"Если в конце концов случится какой-то катаклизм, и Хави уйдет до конца сезона, что на сегодняшний день кажется маловероятным, рядом есть Рафа Маркес.

Если Хави доработает до конца сезона, то, кажется, один из доверенных людей Жоана Лапорты положил глаз на Тиаго Мотту. Его ставят даже выше Маркеса", - сказал Карреньо.

Кроме того, Ману отметил, что Хави уйдет, "если не будет трофеев, как это произошло бы в любой большой команде".

Мотта с сентября 2022-го работает в "Болонье", которая сейчас идет на 7-м месте в Серии А и на одно очко отстает от зоны еврокубков. Маркес с июля 2022-го тренирует "Барселону Б".

Ранее сообщалось, что Хави не уволят из "Барсы" после вылета из Кубка Испании. Он останется, пока команда идет в зоне Лиги чемпионов и сохраняет шансы на два трофея.

Ранее "Барселона" проиграла "Реалу" (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от "Атлетика" (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой "Жироны" на 8 очков, проведя при этом на матч меньше.

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Тиаго Мотта Барселона Хави Рафаэль Маркес
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Источник:
cadenaser
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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