Эдер Милитао - о Пересе: Просто произнося его имя, вы уже знаете его историю

Бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао высказался о президенте мадридского клуба Флорентино Пересе. Напомним, 15 января функционер выиграл с командой свой 33-й трофей, став самым титулованным президентом в истории мадридского клуба, обойдя Сантьяго Бернабеу, на счету которого было 32 трофея.

"Он - уважаемый человек в футболе. Просто произнося его имя, вы уже знаете его историю, и вам больше ничего не нужно. Он очень много значит для нас. Он очень добрый и любящий человек для всех нас. Он невероятный человек", - приводит слова Милитао официальный сайт клуба.

Эдер перешел в "Королевский клуб" в 2019 году из "Порту". За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах.