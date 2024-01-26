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Эдер Милитао - о Пересе: Просто произнося его имя, вы уже знаете его историю

Испания

Защитник высказался о президенте мадридского клуба

Эдер Милитао - о Пересе: Просто произнося его имя, вы уже знаете его историю

Фото: twitter.com/realmadrid

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Бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао высказался о президенте мадридского клуба Флорентино Пересе. Напомним, 15 января функционер выиграл с командой свой 33-й трофей, став самым титулованным президентом в истории мадридского клуба, обойдя Сантьяго Бернабеу, на счету которого было 32 трофея.

"Он - уважаемый человек в футболе. Просто произнося его имя, вы уже знаете его историю, и вам больше ничего не нужно. Он очень много значит для нас. Он очень добрый и любящий человек для всех нас. Он невероятный человек", - приводит слова Милитао официальный сайт клуба.

Эдер перешел в "Королевский клуб" в 2019 году из "Порту". За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
realmadrid
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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